Argüello insta a los jóvenes a protagonizar "una alianza social para la esperanza" en la acogida y trasmisión de la vida

VALLADOLID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha instado a los jóvenes a "ser protagonistas de una alianza social para la esperanza" en la acogida y la transmisión del "don de la vida".

Así lo ha señalado durante la homilía de la Solemne Misa de Pontifical con motivo de la fiesta de la Virgen de San Lorenzo, patrona y alcaldesa perpetua de Valladolid que se ha celebrado en la Catedral.

Durante su alocución, Argüello ha recordado que la Iglesia promueve una alianza "entre familia, comunidad parroquial, escuela, asociaciones y movimientos" para hacer posible la "iniciación cristiana", es decir, "la experiencia de un nuevo nacimiento de alguien como hijo de Dios Padre, miembro del cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo". "La iniciación supone abrir un coloquio entre la naturaleza humana -razón, afecto y libertad- con la gracia de Dios en el seno de una comunidad que se reúne cada Domingo a celebrar la Eucaristía. Este coloquio tiene la capacidad de generar cultura, formas y estilos de vida; se realiza mientras peregrinamos hacia el Cielo, plenitud de la vida recibida, iniciada y ofrecida", ha detallado.

De esta forma, considera que "el gran desafío" de la Iglesia es "iniciar en la vida cristiana, evangelizar la razón, el afecto y la libertad, para que el entendimiento se abra a la verdad, el afecto no caiga en las trampas de la posesividad y la libertad encuentre que su pleno ejercicio es amar saliendo del aparente confort del amor propio y del regusto amargo de la soberbia".

Al hilo de estas palabras, ha hecho un alegato a favor de la polaridad entendida como "reciprocidad entre los polos en un diálogo tenso, creativo y fecundo".

"La polarización surge porque se excluye la polaridad y su significado, bien por fusión que quiere suprimir la diferencia o por separación. Siempre queriendo explicar la realidad de la persona, de la Iglesia, de la ciudad o de la historia desde un solo polo, negando al otro, excluyendo el diálogo y agitando, desde el populismo la polarización, que enfrenta y excluye. A veces, este ejercicio es violento y trágico, como en las guerras que asolan nuestro mundo", ha descrito para pedir "por la paz en el mundo" y decir "no a una estrategia de violencia, terrorismo y guerra".

Durante la homilía, ha animado a los jóvenes vallisoletanos a ser "protagonistas de una alianza social para la esperanza en la acogida y transmisión del don de la vida, en el cuidado del tesoro de la vida desde el seno materno hasta su último aliento".

"Luchad por unas condiciones laborales y de vivienda que faciliten este objetivo. Cultivad vuestra identidad cristiana para poder mantener un diálogo que dé razón de vuestra esperanza con tantos jóvenes que no conocen a Jesús, para acoger, promover e integrar a los que llegan de fuera. El diálogo y la acogida no supone esconder en el armario a la persona que es la razón de nuestra alegría y esperanza. No se asegura la convivencia por el cumplimiento de unos mínimos legales, sino por compartir un ideal cívico común de amistad y fraternidad", ha concluido.