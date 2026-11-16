Argüello llama a que las comunidades sean "refugio, hogar y hospital de campaña" para los heridos y descartados

VALLADOLID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha llamado a hacer de las comunidades cristianas "refugio, hogar y hospital de campaña para los heridos y descartados" que viven alrededor.

En su carta pastoral correspondiente a la segunda quincena de noviembre, titulada 'Iglesia refugio de pobres y empobrecidos' y recogida por Europa Press, el prelado ha invitado a reflexionar en los dos últimos domingos del año litúrgico -la Jornada Mundial de los Pobres y la Solemnidad de Cristo Rey- sobre tres niveles de pobreza.

Según ha explicado Argüello, el primer nivel es "la pobreza del ser, de la existencia", que afecta a todos y expresa la limitación y fragilidad humana al brotar del pecado.

El segundo nivel deriva del anterior y corresponde a la pobreza provocada por las "relaciones injustas, las mentiras, los conflictos y las guerras", donde los afectados pasan a ser "empobrecidos" a quienes la injusticia económica, la opresión política, la manipulación cultural o la pobreza afectiva despojan de bienes.

Respecto al tercer nivel, el arzobispo se ha referido a quienes el Papa Francisco denominó "los descartados", es decir, los excluidos que, además, experimentan el rechazo y son arrojados a los márgenes "porque son pobres que molestan".

Frente a esta realidad, Argüello ha subrayado que la pobreza presentada como virtud mueve a combatir las causas de las pobrezas injustas y toda suerte de opresión o manipulación, así como a acoger e integrar a quienes aparecen "como tirados en las cunetas de la historia" de pueblos y ciudades.

Por último, en línea con la invitación del Papa León XIV con motivo de la décima Jornada Mundial de los Pobres, el prelado vallisoletano ha pedido que la Iglesia sea "un refugio que acoge, que cura, que promueve y que pone de pie", y ha deseado que la reforma de la sede de Cáritas sirva como signo en el camino de la Asamblea Diocesana para recordar la llamada a anunciar el Evangelio a los pobres