Argüello traslada la "preocupación" del sacerdote Antonio Pelayo tras el aplazamiento de su juicio a enero

VALLADOLID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha trasladado la "preocupación" del sacerdote y periodista vallisoletano Antonio Pelayo después de que la sala penal del Tribunal de Roma haya pospuesto para finales de enero el juicio por una presunta agresión sexual leve cometida contra un corresponsal de un canal de televisión.

En declaraciones a medios después de la presentación de el musical 'Jesús, el compañero perfecto' en Valladolid, el prelado ha lamentado que se haya aplazado la vista para reflexionar que los "ritmos de la justicia, no solo en España, sino en Italia, parece que son un poco lentos".

Argüello ha reconocido que ha hablado con el encausado para transmitir esa preocupación y su decepción porque la suspensión sea de "tantos meses y no solo de unas semanas". "Está preocupado, pero, al mismo tiempo, deseoso de seguir vivo y participando en lo que pueda", ha añadido.