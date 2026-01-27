Argüello ve en la regulación de migrantes un "reconocimiento a la dignidad humana"

El presidente de la Confederación Episcopal Española, Luis Argüello, arzobispo de Valladolid. - Diego Radamés - Europa Press

VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, considera que el decreto de regulación de inmigrantes aprobado por el Gobierno este martes es "un reconocimiento a la dignidad humana" además de que solucionará el problema que se da en muchos municipios españolas, con personas que trabajan, acuden a los servicios públicos y a los colegios "y se encuentran con un muro por falta de legalización".

Monseñor Argüello ha aseverado que es una "oportunidad para colaborar con el bien común" y considera que este decreto se podría haber firmado "hace meses", cuando las organizaciones sociales que promovieron la ILP que se llevó al Congreso de los Diputados.

"Es ahora quizás porque hay un momento de oportunidad política que lo favorezca", ha aseverado el prelado vallisoletano, quien considera que esta medida aprobada por el Gobierno es también "un reconocimiento para la propia salud democrática de la importancia que tienen las iniciativas de la sociedad organizada" que se unió para solicitar "la regularización de la dignidad".

Asimismo, Luis Argüello ha apuntado que los "desafíos y los restos" de la integración cultural de los inmigrantes "continúa" al igual que "continúa" la necesidad de regular los flujos migratorios en España " lo que difícilmente se podrá hacer sin un acuerdo de la Unión Europea".

El arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE cree que es un día para alegrarse porque muchas personas que estaban ya trabajando y no podían ni a cotizar con sus impuestos al bien común pueden, desde hoy, inician un proceso de regularización "que quiera Dios que sea posible de pertenencia plena" a la sociedad.