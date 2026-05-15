Argüello ve la visita del papa como motivo de "alegría" y en la que apelará a "vivir la Iglesia desde las diferencias"

Archivo - El presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, durante un nuevo encuentro de la Fundación Pablo VI, el pasado mes de abril - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ve en la visita del papa León XIV a España como un motivo "de alegría, pero también de responsabilidad", de "acoger y estar a la altura", y de vivir "la comunión en la Iglesia desde las diferencias, desde las diversas realidades donde está establecida".

"Y eso mismo se convierte en signo e instrumento de paz", ha apelado el prelado en declaraciones a los medios después de la presentación de el musical 'Jesús, el compañero perfecto'.

Aunque no se ha querido extender en sus reflexiones sobre el viaje del pontífice --llegará a Madrid el 6 de junio y se desplazará a Barcelona, Gran Canaria y Tenerife hasta su vuelta, el 12 de junio--, Argüello ha considerado que su presencia para la vida de la Iglesia significa, "como todo viaje apostólico", "confirmar en la fe, la esperanza, la caridad y en la comunión misionera". "Para la sociedad española supone, a su juicio, "una llamada a la confianza, al diálogo de cara a la importancia que pueden tener proyectos comunes para sacar adelante nuestra propia realidad como sociedad", ha apostillado.

En este sentido, ha recordado el lema de su visita, 'Alzad la mirada' y como se ha compuesto un himno que en su elaboración ha reunido a "gente de Canarias, de Cataluña, de Madrid", lo que ha utilizado como símil para apelar "a vivir la comunión en la Iglesia desde las diferencias, desde las diversas realidades donde la Iglesia está establecida".

El presidente de la CEE ha recordado que se está a la "espera" de conocer la nueva encíclica de León XIV --'Magnífica Humanitatis'--, si bien ha adelantado que reflexionará, entre otros asuntos, sobre la Inteligencia Artificial para subrayar la "importancia de la humanidad, de la persona" frente a esta nueva herramienta.

"Para la Iglesia española, el que un viaje de una semana de duración, que es un viaje relativamente largo, se realice aquí es un motivo de alegría, pero también de responsabilidad, de poder acoger y estar a la altura de lo que el Papa nos diga para el futuro de nuestra propia comunidad", ha argumentado para remarcar que la "puerta de entrada" de León XIV será "un centro de Cáritas, de personas sin hogar", mientras que la de salida será la celebración de una eucaristía en Canarias, "con todo lo que eso significa".