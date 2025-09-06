Arizona Baby vuele a las salas en una gira que se extenderá hasta marzo por varias ciudades españolas

VALLADOLID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda vallisoletana Arizona Baby ha iniciado una gira en la que retoma sus actuaciones en salas que la llevará a recorrer varias ciudades españolas hasta el mes de marzo.

Arizona Baby finaliza un verano feliz en el que el 'power-trio' ha estado celebrando los 15 años de su mítico 'Second To None' y ha disfrutado de momentos históricos como la Fiesta Aniversario en su Valladolid natal, en la que ha llenando la Plaza Mayor junto a Loquillo, Mikel Erentxun, Celtas Cortos, Ángel Stanich, Nat Simons y un largo etcétera, han informado a Europa Press fuentes de Subterfuge Records.

Tras pasar por las Noches del Botánico o festivales como Spring, Surfing the Lérez o Sonorama Ahora, el grupo ha encontrado su "mejor momento emocional y profesional" y decide retomar la vuelta a las "sufridas" salas (donde se fraguan realmente trayectorias como la de Arizona Baby y mil grupos más) y presenta ya estas primeras fechas de su nueva Gira Otoño-Invierno 2025-2026.

Así, el 26 de septiembre estarán en la Sala Azkena de Bilbao; el 18 de octubre pasará por la Sala Garrison de Jaén; el 24 de octubre estarán en la Sala López de Zaragoza; el 25 en la Tocata de Lleida; el 14 de noviembre en el Festival Helldorado de Vitoria; el 15 de noviembre llegarán a la Sala El 21 de Huesca; el 21 de noviembre en Hangar en Córdoba; y el 28 de noviembre en la Sala Because de Castellón de la Plana.

Tras un paréntesis en diciembre, volverán a retomar la gira el 30 de enero en Santa Cecilia, en Avilés, para estar al día siguiente, 31 de enero, en la Sala Jagger de Lugo; el 20 de febrero en la Corleone de Sabiñánigo; el 21 de febrero en la Sala Informal de Tafalla; y finalizará el 14 de marzo en la Sala Tararí de Ponferrada (León).