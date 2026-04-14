Armisén asegura que lo mejor de las Cortes será "lo mejor" para los ciudadanos de la Comunidad

VALLADOLID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Palencia y de la Diputación Provincial, Ángeles Armisén, ha manifestado sus mejores deseos para las Cortes que se han constituido este martes y que supone el inicio de la XII Legislatura, y ha aseverado que "lo mejor en la cámara será lo mejor para los castellanoleoneses".

Así se ha pronunciado Armisén en declaraciones a Europa Press, quien ha afirmado que la constitución de las Cortes "siempre es un acto y un ejercicio de Democracia y de salud democrática" al tiempo que ha reconocido la "experiencia" del nuevo presidente del parlamento autonómico, el segoviano Francisco Vázquez.

Sobre el futuro de la XII Legislatura, Ángeles Armisén ha asegurado que tras la constitución de las Cortes se tendrá que producir la formación del Gobierno y espera y desea "que los ciudadanos vean atendidas esas esperanzas que depositaron con su voto" en la cita electoral del pasado 15 de marzo.