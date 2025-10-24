Armisén defiende a Palencia como "ejemplo vivo" de arquitectura que combina sostenibilidad e innovación

PALENCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Palencia acoge desde hoy el VIII Encuentro 'Terra Ibérica'?, un congreso internacional que reivindica el valor de la construcción en tierra como base de la arquitectura sostenible del futuro.

Durante la inauguración del encuentro, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén ha destacado que la tierra es una materia que "cuenta historias, une generaciones e invita a construir con conciencia hacia el futuro". En este contexo ha defendido, que Palencia es "ejemplo vivo" de esa identidad que combina "sostenibilidad, tradición e innovación".

Por su parte, la decana del Colegio Oficial de Arquitectos de León, Eva Testa, ha subrayado la aportación de la tierra a la arquitectura contemporánea y moderna.

La jornada inaugural del congreso también ha servido para entregar los Premios Terra Ibérica a los proyectos 'Casa neutra', de NORO Estudio; Rehabilitación del Convento de San Francisco y conversión en Centro de Artes Escénicas de Paredes de Nava, de Pilar Díez y al Programa educativo e investigador de la Asociación Taph Taph. También ha recibido una mención especial a 'Casa eterna', de Julio César Moreno Moreno (Funcionable Arquitectura).

A lo largo de toda la jornada, el Salón de Actos de la Diputación Provincial será escenario de distintas ponencias que contarán, entre otros, con la presencia de figuras como el chileno Marcelo Cortés, pionero de la arquitectura contemporánea en tierra, el arquitecto Carles Oliver o Félix Jové, arquitecto y profesor de la Universidad de Valladolid, entre otros.

La jornada concluirá esta tarde con la inauguración de la exposición de la IV edición de los Premios de Arquitectura Terra Ibérica, en el salón de la Delegación de Palencia del Colegio de Arquitectos.

Mañana sábado, los asistentes podrán conocer distintos ejemplos de arquitectura tradicional y contemporánea en tierra sobre el terrano. La ruta arrancará en Autilla del Pino con una visita a sus bodegas y picotas, así como a una vivienda de la localidad recientemente rehabilitada por el estudio palentino Pin Estudio.

El itinerario programado recorrerá también algunos de los palomares más representativos de la provincia, como los de Villamartín y Guaza de Campos, y finalizará en Boadilla de Rioseco con la visita a la 'Casa de Tierra', un proyecto realizado por la arquitecta Lara Fuster galardonado en XIII Premios de Arquitectura de Castilla y León y con el Premio Terra Ibérica 2024.