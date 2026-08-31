Armisén reconoce el trabajo de la brigada de carreteras de la Diputación de Palencia durante el eclipse

Visita al Parque de Maquinaria Provincial. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada por el vicepresidente segundo y diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, y el diputado de Red Viaria y Parque Móvil, Eduardo Tejido, ha visitado el Parque de Maquinaria de la Institución provincial para saludar y trasladar personalmente su reconocimiento a los trabajadores de la brigada de carreteras por el "excelente trabajo" realizado con motivo del eclipse solar del pasado 12 de agosto.

Armisén ha destacado la labor desarrollada tanto durante la jornada del eclipse como en los días previos, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones de seguridad y fluidez en la red viaria provincial ante el importante incremento de desplazamientos previsto.

Entre las actuaciones realizadas se incluyeron la preparación de los cortes de tráfico necesarios y la atención y alerta ante posibles incidencias en las carreteras de titularidad provincial.

La presidenta ha valorado un trabajo que, en muchas ocasiones, "no se ve, pero resulta fundamental para que todo funcione", ha apuntado antes de agradecer a los profesionales del Servicio de Red Viaria su disponibilidad, profesionalidad y compromiso con la seguridad de los ciudadanos, especialmente ante un acontecimiento excepcional que concentró numerosos desplazamientos y visitantes en distintos puntos de la provincia.

El Servicio de Red Viaria de la Diputación desarrolla de forma habitual las labores de conservación y mantenimiento de las carreteras provinciales, incluyendo la conservación de firmes, limpieza y mantenimiento de vegetación, señalización y balizamiento, sistemas de contención y drenaje, así como la atención de la vialidad.

Actualmente, el servicio está integrado por 26 profesionales, entre encargados, capataces, ayudantes de vías y obras y conductores-maquinistas, que trabajan para mantener en las mejores condiciones posibles los más de 1.000 kilómetros de carreteras de titularidad provincial.