Arranca Expociencia en León como un punto de encuentro entre el presente y el futuro del conocimiento

Acto inaugural de la séptima edición de Expociencia, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León. - EUROPA PRESS

LEÓN, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición de Expociencia, el mayor evento de divulgación científica de León, ha comenzado este martes como un punto de encuentro entre el presente y el futuro del conocimiento; una cita que se desarrollará a lo largo de tres jornadas con más de 50 talleres y la presencia de más de 650 investigadores.

El evento está organizado por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de León (ULE), que tiene como objetivo acercar la actividad investigadora y docente a la sociedad, abrir la institución a la ciudadanía y despertar vocaciones científicas, especialmente entre los más jóvenes.

El acto inaugural ha contado con la presencia de la rectora de la ULE, Nuria González, que ha destacado que Expociencia se configura como un espacio abierto, colaborativo y de aprendizaje en el que la curiosidad se convierte en conocimiento. "Es la exposición más visible de lo que somos como Universidad", ha recalcado.

El acto también ha contado con la presencia del alcalde de León, José Antonio Diez; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen y el presidente de la Diputación Provincial, Gerardo Álvarez Courel, entre muchos otros representantes políticos y sociales de la provincia leonesa.

El alcalde de León ha subrayado el papel que desempeña la Universidad en el futuro de la ciudad, con un campus "cada vez más reclamado y reconocido". Además, ha expresado el "respaldo total" del Ayuntamiento hacia el equipo rectoral, que logra retos con una "nota altísima".

Expociencia se desarrolla en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León como una oportunidad para abrir la Universidad a la sociedad, mostrar la investigación y despertar la curiosidad científica entre los más jóvenes.

Como en ediciones anteriores, las mañanas están reservadas en Expociencia para los centros educativos, algunos incluso llegados de provincias limítrofes, que podrán recorrer los stands y participar en los talleres con sus alumnos, mientras que, por las tardes, en horario de 17.00 a 20.00 horas, el evento abre sus puertas al público general.

52 STANDS

En la presente edición participan 52 stands, con grupos de investigación de la Universidad de León, ocho de ellos por primera vez en esta cita, lo que refuerza una programación que permite mostrar el impacto de la ciencia en ámbitos como la salud, la alimentación, la tecnología o la economía.

Junto a ellos están presentes centros de investigación de la ULE como el Instituto de Ganadería de Montaña (IGM) o el Laboratorio de Diatomología y el Instituto de Investigación Biosanitaria IBioLEON, así como asociaciones universitarias.

También asisten entidades externas vinculadas a la Universidad, como Supercomputación Castilla y León (Scayle), La Fábrica de Luz (Museo de la Energía) o la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos), que se incorpora por primera vez a Expociencia.

TAMBIÉN EN PONFERRADA

El evento se replicará en Ponferrada los días 24 y 25 de marzo, con el objetivo de reforzar el compromiso de la Universidad con sus dos campus y con la divulgación científica en toda la provincia leonesa.

El contenido científico es muy amplio, con talleres y actividades en todas las áreas del conocimiento, así como con propuestas relacionadas con biología animal, estudio de los ríos, robótica, derecho penal, finanzas, microbiología y muchas otras disciplinas para mostrar la diversidad de la investigación universitaria.