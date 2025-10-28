Arranca este sábado el calendario de carreras populares de la Diputación con la 'XI Ruta de los Lagares Rupestres'

De izquierda a derecha: el delegado de atletismo, Casimiro Blanco; el diputado de deportes, Jesús María Ortiz; y el alcalde de San Esteban de la Sierra, Antonio Labrador. - DIPUTACIÓN SALAMANCA

SALAMANCA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

San Esteban de la Sierra acogerá el próximo sábado, 1 de noviembre, su XI Carrera Popular Ruta de los Lagares Rupestres, con la que se inicia el Calendario de Carreras Populares de la Diputación de Salamanca 2025-2026, que ha previsto 78 carreras en esta nueva temporada.

El plazo de inscripción para la carrera de San Esteban de la Sierra finaliza el día 31 de octubre a través de la página web orycronsport.com. El precio es de diez euros los adultos y cinco euros los participantes infantiles. La distancia que deben recorrer para la carrera absoluta son 11,8 kilómetros.

El diputado de deportes, Jesús María Ortiz, junto al alcalde de San Esteban de la Sierra, Antonio Labrador, y el delegado de atletismo, Casimiro Blanco, han presentado la prueba para la que hay un máximo de 300 dorsales, y en la última edición participaron cerca de 180 participantes.

Además de los premios establecidos en el reglamento, Antonio Labrador ha avanzado que está previsto llevar a cabo sorteos para los participantes, además de una degustación de productos de la zona.