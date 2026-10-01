Arranca en la Universidad de León el reto de las 10.000 donaciones de sangre

La Universidad de León acoge desde este jueves el reto de las 10.000 donaciones de sangre. - ULE

LEÓN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León acoge desde este jueves el reto de las 10.000 donaciones de sangre, una iniciativa que se ha desarrollado en la Facultad de Filosofía y Letras y por la han pasado decenas de estudiantes y trabajadores durante toda la mañana.

El objetivo de esta propuesta es concienciar y sensibilizar sobre la importancia de la donación de sangre y contribuir al reto de alcanzar 10.000 donaciones en las universidades españolas.

Impulsada por la Red Española de Universidades Promotoras de Salud, la iniciativa se desarrolla en colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre de León, la Hermandad de Donantes de Sangre de El Bierzo y Laciana y el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, que acercarán los puntos de donación a distintos espacios universitarios durante las próximas semanas.

Concretamente, el calendario de donaciones continuará el 14 de octubre en un autobús que permanecerá en el Campus de Vegazana de 15.45 a 21.15 horas; continuará el 21 de octubre en la Facultad de Veterinaria y llegará el 10 de noviembre a la Facultad de Educación, de 9.00 a 14.00 horas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Además, los días 22 y 23 de octubre la campaña se trasladará al Campus de Ponferrada, que se sumó a la iniciativa en el año 2024, donde se habilitará un punto de donación en el Edificio C de 9.00 a 14.00 horas.

La Universidad de León vuelve así a facilitar a su comunidad universitaria la posibilidad de incorporar la donación de sangre a su día a día y de contribuir, con un gesto sencillo, a una iniciativa que busca sumar miles de donaciones en las universidades españolas.