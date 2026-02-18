Arrancan las obras del AVE Palencia-Aguilar: así afecta el corte de la A-67 a su paso por Herrera de Pisuerga

Información sobre el corte de tráfico en la A-67 en Palencia. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

PALENCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comienzo de las obras de ejecución de la plataforma de la línea de Alta Velocidad entre Palencia y Aguilar de Campoo obligarán a mantener cortada desde este jueves, 19 de febrero, la calzada izquierda --sentido Palencia-- de la A-67 en las cercanías de Herrera de Pisuerga, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, que han añadido que se habilitará un desvío hacia uno de los carriles de la otra calzada.

El corte se lleva a cabo, han señalado, "en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios".

El anuncio indica que se cortará a partir de las 12.00 horas de este jueves, 19 de febrero, el corte de la calzada izquierda, sentido Palencia de la A-67 entre los puntos kilométricos 78,20 y 77,55.

Para mantener la circulación de vehículos, se desvía el tráfico a la calzada derecha, sentido Santander, a través de dos pasos de mediana, contando así con un carril en cada sentido de circulación.

La afectación tendrá una duración aproximada de cinco meses, según las mismas fuentes.