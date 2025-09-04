Arrancan las Jornadas Medievales de Ávila con el objetivo de su declaración de Interés Turístico Internacional

ÁVILA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las XXVIII Jornadas Medievales de Ávila-El mercado de las tres culturas han arrancado esta tarde con la vista puesta en su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional, ya cuenta actualmente con la declaración de Interés Turístico Nacional.

Así lo ha explicado la teniente de alcalde de Turismo y Cultura en el Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Prieto, que ha acudido esta tarde al tiro de cañones que ha dado el pistoletazo de salida a una nueva edición de este mercado, que se califica como "uno de los mejores mercados de España y también a nivel internacional".

Precisamente, para esa declaración turística trabajan, y prueba de ello es que "se participa en este mercado con múltiples compañías de animación que provienen de otros países y se hace difusión del mismo también más allá de las fronteras" españolas.

Prieto ha insistido en que "lo especial de este mercado no es solo la intensa programación, ni los más de 300 puestos de artesanos que participan en esta edición, lo es sobre todo por el entorno en el que se desarrolla, una ciudad patrimonio mundial donde sus plazas, calles, palacios y muralla hacen el telón de fondo perfecto".

El concejal de Turismo, Carlos López, por su parte, ha desgranado el programa de actividades que reúne más de 150 propuestas y que ha arrancado "con el tiro de cañones y las explosiones" que han marcado el inicio del mercado medieval".

López ha recordado que "a lo largo del fin de semana va a haber más de 15 actividades diarias repartidas por toda la ciudad, dinamización con las compañías y un gran desfile de gran formato, con un elefante como novedad", a la vez que ha resaltado que habrá conciertos en el Mercado Grande, sesiones de DJs desde las once hasta las tres y media de la madrugada en el lienzo norte, y una oferta cultural y lúdica pensada para todos los públicos.

"Tenemos un mercado medieval completo, con nuevas zonas y con compañías de más de doce países, entre ellos Portugal, Francia o Italia", ha dicho, incidiendo en que "además se desarrollarán talleres, recreaciones históricas, competiciones de tiro con lanza y flecha, yincanas, y hasta una carrera infantil de las tres culturas el domingo por la mañana".

Lo importante del mercado "es que la gente participe, ya que además es una de las fiestas más importantes de Ávila, y que se disfrute con seguridad", ha concluido.

Sonsoles Prieto ha subrayado la ampliación de espacios y servicios en esta edición, como la plaza de Italia y la plaza de Nalvillos, la calle Estrada, la calle San Segundo en su totalidad o la ladera del lienzo norte en los aledaños del arco del Carmen. También se han reforzado las líneas de autobuses urbanos de cara al fin de semana y se ha creado una lanzadera gratuita que conecta cada diez minutos los aparcamientos disuasorios con el Centro de Recepción de Visitantes.

"Animamos a los abulenses a que no utilicen el vehículo propio en la medida de lo posible y a que sigan las recomendaciones de seguridad", ha recordado. Además, se han habilitado cinco puestos sanitarios y de protección civil, junto a un dispositivo itinerante en el atrio de San Isidro, para la identificación de menores y personas vulnerables mediante pulseras. "Con todo ello intentamos hacer que los visitantes disfruten aún más de este mercado tan singular y tan especial", ha concluido.