Arranz dice que los incendios fueron "monstruos", batieron récord en España y la eficacia del operativo subió dos puntos

Archivo - Vista de la zona afectada por el incendio en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) en agosto de 2025. - Pool Moncloa/Fernando Calvo - Archivo

VALLADOLID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, ha asegurado que los incendios ocurridos en 2025 llegaron realmente a ser "monstruos", en muchos casos batieron récordos incluso de España y, a pesar de las condiciones y "situaciones extremas" de las que no se tenían conocimiento, la eficacia del operativo aumentó dos puntos.

Arranz se ha expresado así en el marco de su comparecencia en la reunión extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio solicitada por el Grupo Parlamentario Vox para que explicara la gestión de la campaña de incendios de 2025.

El director general ha repasado la normativa en base a la que se estableció el dispositivo y se llevaron a cabo acciones preventivas y ha profundizado en los datos que el consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aportó en su comparecencia de este miércoles sobre las condiciones meteorológicas y el comportamiento de los incendios, que determinaron lo ocurrido.

En esta línea, Arranz ha aclarado que, a pesar de las medidas preventivas llevadas a cabo, el año 2025 estuvo caracterizado por una privamera húmeda pero después por unos meses de temperaturas por encima de la media y escasez de lluvias que han propiciado humedades relativas bajas y un secado del combustible que, junto a tormentas secas, vientos fuertes y la simultaneidad de fuegos, con gran intensidad, han caracterizado la campaña.

El director general ha afirmado que se produjo una combinación de valores "récord" y "extremos" que dieron lugar a simultaneidad de grandes incendios con propagaciones "muy rápidas", incluso por encima de 3 kilómetros por hora, lo que ha calificado de "barbaridad", además de crecimientos de los perímetros muy elevados que ocasionaron las lamentables consecuencias que se conocen.

En el caso de la meteorología, ha explicado que los grandes incendios forestales producidos este año, especialmente los de agosto, el "extremo" comportamiento del fuego y los "importantísimos" daños ocasionados han tenido como base los valores "extremos y extraordinarios" de las variables meteorológicas que influyeron en la ignición y en la extinción de los incendios forestales.

En concreto, ha citado temperaturas, vientos, humedades y precipitaciones, en el marco de una ola de calor que duró 16 días consecutivos con altas temperaturas, humedades relativas bajas incluidas las noches y rachas de viento fuertes, con constantes episodios convectivos que favorecieron las "igniciones múltiples y simultáneas".

"Unas variables sobre las que muchas ocasiones existe escasa capacidad de gestión en el control y la extinción del incendio", ha añadido Arranz, quien ha afrimado que, sin embargo, su análisis y valoración sí que permiten incorporar estas "lecciones aprendidas" en este episodio en el próximo Plan Anual de Vigilancia, Prevención y Extinción.

SITUACIONES "RÉCORD"

Todo ello contribuyó a unos incendios de unas características que llegaron a marcar récord, con unos valores de propagación, extensión e intensidad en algunos casos desconocidos hasta ahora.

El director general ha recordado que se han registrado 1.216 incendios forestales en 2025, un 10 por ciento menos de la media del decenio, y los conatos --que se "atajan" antes de que lleguen a la hectárea-- han sido del 71 por ciento, dos puntos por encima de la media de los últimos diez años.

Sin embargo, ha afirmado que "a pesar de las malas condiciones del año", la eficacia en la extinción ha seguido aumentando dos puntos y ha incidido en que el operativo de incendios tuvo que actuar no sólo en estos incendios forestales, sino también en otros 856, de carácter agrícola en general, de manera que aunque no compute en la estadística y no sea competencia directa de la Consejería, el operativo partició en 2.072. Estos más de 800 supusieron entre el 36 y el 48 por ciento de las intervenciones en el periodo de junio a octubre.

"El análisis de los datos evidencia que incluso en los meses de mayor actividad y simultaneidad, que fueron de junio a septiembre, el operativo mantuvo unos niveles muy altos de eficacia inicial, evitando que una parte muy significativa de los incendios forestales no superara la escala de conato", ha añadido.

En cuanto al comportamiento de los incendios, Arranz ha afirmado que los ocurridos en agosto registraron parámetros que nunca habían ocurrido "en Castilla y León ni en España" y han sorprendido a participantes tanto internos como externos en jornadas técnicas ya celebradas porque, a pesar de la dimensión y los grandes daños ocurridos, hubieran sido capaces de controlarlos y "no fueran a más".

Entre los factores que contribuyeron a esta situación estuvieron la gran acumulación de incendios, que llegaron hasta casi la treitena en un "excepcional" agosto, pero además con índices muy altos de gravedad y muchos de ellos causados por rayos (50 de los 348 registrados en las primeras semanas de agosto).

A esto se ha sumado la simultaneidad con 83 días con más de 20 incendios activos (más de 109 con 15), unas velocidades de propagación con rangos de "los más altos o extremos", de hasta casi 6 kilómetros por hora que casi no se habían registrado, lo que hacen imposible atacar a la cabeza y quedan fuera de capacidad de extinción, por lo que se centran los esfuerzos en su "confinamiento exterior".

CIFRAS RÉCORD

Asimismo, se registraron tasas del incremento de superficie con valores "muy superiores" a los que se consideran en los manuales como "muy altos", que alcanzaron 300 o 400 hectáreas por hora, con picos de hasta 800 y 1.400, e incluso se ha registrado el "récord absoluto" en el incendio que se produjo en Molezuelas de la Carballeda, con 4.000 hectáreas por hora.

"Estamos hablando de, realmente, monstruos", ha asegurado José Ángel Arranz, quien ha agregado que se alcanzaron incrementos de perímetros superiores a 3 y 5 hectáreas por hora, pero además una larga duración, que se "dispara" en estas circunstancias y llega a superar los ocho días frente a algo más de 7 horas de un incendio medio en julio.

Por otro lado, el director general ha aportado un dato menos conocido que utilizan técnicos y científicos en sus análisis referidos a la intensidad, que reflejan la energía que libera y que se mide en Kilovatios por metro y que observa que un incendio es ya complejo de extinguir y atacar a partir de los 3.500 kilovatios, con llamas de hasta 15 metros.

Aunque muchos de los ocurridos llegaron a superar este límite y, "por desgracia", se ha tenido el récord, "por desgracia", en cuanto a intensidad de un incendio forestal en Molezuelas, con 90.000 kilovatios por metro de llama, por encima de los 60.000 de Larouco (Orense). "Han sido incendios excepcionales", ha matizado.

Por otra parte, Arranz ha calificado de "reto" lo que ha supuesto la coordinación del operativo, ya que nunca se había coordinado un número tan elevado de medios, tanto provinciales como extraprovinciales y externos, ni durante episodios de tiempo tan prolongados, algo que se ha producido sin incidentes "relevantes".

Al final de su intervención, Arranz ha hecho un repaso a las mejoras que se han hecho en los últimos años y las que hay previstas, todo ello en base a las "lecciones aprendidas" en un fenómeno que ha asegurado que ya se produce no sólo en Castilla y León, sino en toda España, en Europa y otras partes del mundo por procesos que llevan décadas desarollándose.

Por ello, considera que la solución no está solo en el cambio de las políticas forestales, sino en las agrarias, ganaderas, urbanísticas, etcétera, algo que debe ser una prioridad de la acción política y ha asegurado que buscarán el consenso para hacer mejoras.