La oposición acusa al Ejecutivo de "negligencia", "improvisación", "abandono" y falta de autocrítica en los incendios

VALLADOLID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición han acusado al Ejecutivo autonómico y al director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, de "negligencia", "improvisación", "abandono" y falta de "autocrítica" en la gestión de incendios.

Así se han expresado los procuradores de los diferentes grupos en la reunión extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de las Cortes, en la que ha comparecido el director general a patición de Vox.

En este marco, el procurador socialista Pedro González Reglero ha asegurado que el director general no debería estar en su puesto ni ocupar cargo público alguno por ser un "peligro" para Castilla y León y ha incidido en que la gestión en la campaña de incendios "no cuenta con el respaldo de absolutamente nadie", salvo con el de su propio Gobierno.

Además, ha afirmado que no es una "mala racha" ni circunstancias "imprevisibles", sino que lo ocurrido responde a una política "sostenida en el tiempo", basada en la "improvisación, la propaganda y el abandono" del medio rural. "Culpan absolutamente a todos cuando los únicos responsables son ustedes", ha aseverado.

De la misma forma, ha criticado que se haya reaccionado "tarde" y calificado de "auténtico fraude" la prevención que se ha realizado, con un medio rural "al que se le da la espalda sistemáticamente".

En su intervención, González ha incidido en la necesidad de un nuevo modelo de prevención y extinción de incendios, "público y estable" que ha asegurado que comparten la totalidad de los representantes de los profesionales de prevención y extinción de incendios.

El procurador socialista ha advertido de que, si se habla de medios humanos, hay que hablar de "precariedad y desprecio" y ha añadido que en la gestión predominan "las brigadas mal pagadas, los contratos temporales, personal agotado, falta de estabilidad, condiciones laborales indignas, incumplimiento sistemático de los límites legales de jornada laboral e incumplimiento de los descansos obligatorios por ley".

Así, ha censurado que la realidad sobre el terreno es la de profesionales que se juegan la vida mientras los responsables políticos se limitan "a dar palmaditas en la espalda y medallas cuando todo ha pasado".

También ha trasladado las denuncias públicas de los sindicatos del operativo que la Junta sigue sin atender como alta de personal, contratos precarios y temporales, jornadas extenuantes., incumplimientos de acuerdos y una absoluta falta de planificación.

"Eso sí, usted con el consejero y con Mañeco se fundan en ese chaleco de Indiana Jones, se pasean un poco por el territorio, se hacen una foto y vuelta para casa otra vez", ha añadido.

González Reglero ha defendido propuestas "claras y razonables" entre las que destacó un operativo de incendios estable durante todo el año, no solo en verano, plantillas suficientes y dimensionadas según el riesgo real, no según criterios presupuestarios, así como mejoras de las condiciones laborales y salarios.

Además, ha acusado al Ejecutivo autonómico de vulnerar "flagrantemente" la legalidad tras la denuncia presentada por los representantes de los trabajadores ante la Inspección de trabajo por incumplir la Ley de Bomberos Forestales al estar cotizando irregularmente ante la Seguridad Social y con imposibilidad de acceder a la jubilación anticipada en la actualidad.

ACTUACIÓN "NEGLIGENTE"

Por su parte, el portavoz de Vox en la Comisión, José Antonio Palomo ha acusado a la Junta de "negligencia" en la gestión de la política forestal y de prevención de incendios, "por omisión en la prevención", "abandono" de infraestructuras críticas, por "debilitar" el dispositivo, "por someter decisiones técnicas a criterios políticos" y por no ejecutar "en tiempo y forma" los recursos disponibles a pesar de disponer de presupuestos históricos.

"Porque no estamos ante un fenómeno imprevisible ni ante una cadena de infortunios, los incendios no empiezan el día que se declara la emergencia", ha asegurado el procurador de Vox, quien cree que los incendios empezaron "años antes", cuando no se limpia el monte, se "abandona" el territorio, se ignoran los informes técnicos y "se confunde la política forestal con una sucesión de notas de prensa".

Palomo ha asegurado que ha habido un "fallo estructural de gestión", con puestos de vigilancia inoperativos por falta de medidas de seguridad laboral, reducción de cuadrillas en algunos lugares o falta de planes comarcales de prevención, planificación o rebajas de niveles de riesgo de incendios por "decisiones políticas".

Además, ha criticado la firma de contratos "millonarios" sin reforzar medios propios o la falta de ejecución de fondos para prevención, lo que supuso un resultado "devastador".

"Esto no es mala suerte, esto es mala gestión. Pero lo más grave de todo es que muchas de estas situaciones fueron advertidas con antelación", ha aseverado el procurador, que considera que ha habido un "desprecio sistemático" del mundo rural y ha recordado que por la negligencia en la gestión el Grupo Parlamentario a acudido a los tribunales, también para determinar si se garantizó la seguridad a los miembros del operativo.

DESCOORDINACIÓN

Por otro lado, la procuradora del Grupo UPL-Soria Ya Alicia Gallego ha responsabilizado de las políticas de prevención y extinción de incendios al propio Arranz y le ha afeado que no haya dimitido o que, a pesar de que haya habido daños que no sólo han sido materiales, se apruebe una cantidad de dinero estraordinaria "para que parezca que está cubierto el daño" en lugar de "pisar" el territorio".

"Cuando vas allí, lo que dicen es que llegan ustedes, ponen la pancarta y no quieren saber ni siquiera conectar con el ciudadano para que les explique qué han sufrido y qué han tenido que padecer", ha señalado la procuradora, quien ha añadido que los daños se han minimizado gracias a los profesionales como los bomberos forestales, los agentes medioambientales o la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Además, ha criticado la "descoordinación absoluta" que se produjo en la gestión, tras lo que ha lamentado los daños materiales e inmateriales que se han producidos, que no se van a poder recuperar como los "proyectos de vida" y otras cosas que dependen de una gestión política. "La que ustedes han estado llevando durante todo este tiempo en que han estado gobernando, no estamos hablando de tres años, ni cuatro, ni siquiera del mandato anterior, estamos hablando de 40 años en donde lo que han hecho es eliminar políticas públicas, todo ello condicionado a empresas privadas", ha agregado.

De la misma forma, ha señalado que la Junta tiene una "asignatura pendiente" con los trabajadores, a los que cuando llegan los "malos momentos" llaman, tienen que dejar sus vacaciones y movilizarse para solventar los problemas de la ciudadanía. "Y orgullosos estamos de tener profesionales en este sentido pero, hombre, con unos salarios miserables, con unas condiciones que no hay quien las aguante, pues parece de vergüenza", ha apuntado la procuradora.

SIN AUTOCRÍTICA

Por su parte, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha acusado al director general de ser el máximo responsable de decisiones políticas que "consisten en desmantelar, precarizar y privatizar el operativo de prevención y extinción de incendios y que han devenido en consecuencias trágicas y desoladoras para la Comunidad".

En su intervención, Fernández ha señalado la ausencia de "autocrítica" ante consecuencias tan "graves" que han supuesto muertes, personas perjudicadas y destrucción de patrimonio natural, entre otras cosas. "Hacer autocrítica es pedir perdón e irse a su casa, no aferrarse a la poltrona durante tantos años", ha añadido.