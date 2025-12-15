Las artes escénicas de España se reivindican como "herramienta" para "hacer del mundo un lugar más amable"

La actriz Belén Rueda (i) y la presidenta de la Academia, Cayetana Guillén-Cuervo (d), posan durante el photocall previo a la Gala de la Academia de las Artes Escénicas de España, en el Teatro Calderón. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Academia de las Artes Escénicas de España ha ensalzado estas disciplinas como una "herramienta" para "hacer del mundo un lugar más amable en el que vivir y convivir", un "motor cambio" que se ha reivindicado este lunes, 15 de diciembre, en Valladolid, que ha acogido la undécima ceremonia de entrega de Medallas de Oro y Distinciones de Honor.

La presidenta de la Academia, Cayetana Guillén-Cuervo, ha abierto la ceremonia con un discurso en el que ha subrayado que la cita busca "aplaudir" el "trabajo bien hecho" por aquellos que forman parte del sector, al cual se busca "dignificar".

"Las artes escénicas son motor de cambio, inspiración, la mejor marca España, desde la excelencia", ha destacado, para incidir en que estas disciplinas sirven de "herramienta" para invitar a "reflexionar, amar en libertad y con un profundo respeto a la diversidad", así como de "arma" para "mejorar el mundo".

Guillén-Cuervo ha incidido, asimismo, en que el acto de esta jornada está dedicado a la revista 'Artescénicas', de la propia Academia, con la que desde un inicio se ha pretendido transmitir a la sociedad el "valor indispensable" de las artes escénicas como patrimonio y "manera de vivir".

Tras este inicio de la ceremonia en el Teatro Calderón, presentada por Fernando Cayo, ha tomado la palabra como anfitrión el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien ha celebrado que la ciudad acoja por segundo año consecutivo este evento, una apuesta que se enmarca en el "compromiso histórico" de la capital vallisoletana con las artes escénicas.

En este contexto, el regidor ha recordado a artistas vallisoletanos como Concha Velasco o Emilio Gutiérrez Caba, así como a citas como Olmedo Clásico o el Festival de Teatro Alternativo (Fetal) de Urones de Castroponce, así como el Festival de Teatro y Artes de Calle de Valladolid (TAC).

Sobre este último, ha expresado su "orgullo" por el reconocimiento que le otorga la Academia este lunes a través de una Medalla de Oro, y ha recordado que hace casi 26 años que nació para, en la actualidad, haber ganado "autoridad" en la modalidad del teatro de calle.

Precisamente, han sido los directores del festival vallisoletano, Juan Herrero y Charo Arconada, los primeros en salir a recoger el reconocimiento, el cual han agradecido y han enmarcado en su impulso por "dignificar el arte". Asimismo, han manifestado que esperan que sirva para "mejorar" la situación del evento a nivel local, autonómico y estatal.

También se ha entregado la Medalla de Oro al Grupo de Teatro la Tía Norica, cuyo representante ha recordado que llevan 40 aos "luchando" por mantener el retablo de la agrupación y "mantener viva la esencia gaditana". "Esta medalla nos va a insuflar energía", ha apostillado, para compartir el galardón con el sector titiritero de España.

CIRCO RALUY Y COMUNA 13 DE MEDELLÍN

Otras Medallas de Oro ha recaído en Circo Raluy Legacy, familia que ha agradecido este premio por dar "visibilidad" a los circos de carpa tradicional en "tiempos tan difíciles" para el sector; en el Teatro Colón de Buenos Aires, cuyo director ha puesto en valor el teatro como ese acto de "condensación de lo humano que hace que el mundo sea un poco mejor", y Comuna 13 de Medellín, cuyos representantes han subrayado que este reconocimiento pone en valor las artes escénicas como forma de "transformar vida y espacio".

El Festival Dansa València también ha sido reconocido con una Medalla de Oro, galardón que ha aprovechado para destacar su labor como "espacio único" que garantiza la "efectiva circulación de artistas y espectáculos".

Igualmente, Teatros del Canal, otro de los distinguidos con este título, ha agradecido el premio y ha situado la apuesta del enclave madrileño por la "creación en español", y desde la compañía catalana La Cubana han expresado que esperan poder "seguir jugando muchos años más".

Posteriormente, la entrega de Distinciones de Honor ha arrancado con el reconocimiento a José María Viteri, exdirector del Teatro Calderón, quien ha resaltado que su premio "mira a la gestión cultural".

EL CALDERÓN, UN "TEMPLO DEL TEATRO Y DE LA PALABRA HUMANA"

Viteri ha agradecido especialmente este premio a la ciudad de Valladolid, que "ama el teatro" y le ha dado "lugar y sitio", así como a los abonados del Teatro Calderón, un "templo del teatro y de la palabra humana" en el que se alegra de haber recibido este galardón.

El bailarín y coreógrafo José Carlos Martínez ha sido otro de los reconocidos en esta gala, a la que no ha podido asistir por encontrarse en París con una gripe, si bien, en su nombre, una compañera ha agradecido el galardón y ha reclamado mayor apoyo a la danza y a las artes vivas.

Otro de los nombrados Académico de Honor en esta ceremonia ha sido Daniel Martínez de Obregón, fundador del Grupo Focus, quien tampoco ha podido estar presente en la gala, si bien el encargado en recoger la distinción ha leído unas palabras de agradecimiento del premiado, quien ha resaltado el trabajo de quien "desde dentro y desde fuera engrandecen los escenarios".

La actriz y directora de origen puertorriqueño, Rosalba Rolón, actual responsable artística de Pregones Theater Company, sí se ha subido a las tablas del Calderón para recoger una distinción que supone para ella un "gran honor" y que, ha dicho, pertenece a su circulo y compañeros, pues "nadie logra una carrera sin apoyo" en esta "compleja industria".

VIDAS DEDICADAS AL TEATRO

Petra Martínez, entre sonoros aplausos, ha sido la siguiente en recibir su distinción como Académica de Honor. La actriz, que ha puesto al Calderón en pie, ha recordado que fue en Valladolid la "primera vez" que hizo teatro, hace 60 años.

Asimismo, ha recordado a su pareja, el también actor Juan Margallo, fallecido en este 2025, un suceso que le ha recordado la importancia de "vivir muy bien y no hacer mucho daño". En su caso, ha añadido, quiere hacerlo mientras sigue su "juego" con el teatro: "Quiero jugar toda mi vida".

Otro gran nombre del teatro, Carlos Hipólito, ha recogido también la distinción de Académico de Honor, un "privilegio" que llega tras un "camino hermoso" sobre los escenarios a lo largo de 47 años en los que ha vivido "noches y momentos mágicos".

La última galardonada de la noche ha sido la actriz Belén Rueda, quien ha celebrado que este premio le otorga "confianza" como intérprete sobre las tablas, todo ello después de unos inicios en los que se sintió "intrusa".

Asimismo, ha ensalzado el teatro como un arte "maravilloso" en el que se puede lograr un "diálogo invisible" con el público, una labor con la que puede sentir esa "suerte" de dedicarse a la interpretación.

La undécima gala de la Academia de las Artes Escénicas de España ha sido la última bajo el mandato de Cayetana Guillén-Cuervo, pues el próximo 12 de enero se celebrarán las Elecciones a la Junta Directiva, para la que hay tres candidaturas, una liderada por Manuel Moya, otra por Roberto Álvarez y una tercera por Magüi Mira.