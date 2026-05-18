El artista gallego Diego de Giráldez acerca a Ávila su realismo NAS con una exposición

ÁVILA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El artista gallego Diego de Giráldez regresa al espacio abulense del Episcopio para acercar a la población 'La esencia del pensamiento. Realismo NAS', una exposición de pinturas, láminas y esculturas.

El concejal de Cultura, Ángel Sánchez; el alcalde de A Cañiza, Luis Antonio Gómez Piña, y el propio Diego de Giráldez han presentado este lunes esta muestra que permanecerá en el Episcopio hasta el 31 de mayo.

A través de pinturas, láminas que recogen obras de gran tamaño del artista, y esculturas, como la de un gallo que Giráldez representa con frecuencia, la exposición realiza un recorrido por su trayectoria, en la que el color, el dibujo, la luz o el volumen son elementos que juegan un "papel singular".

Acompañado por un grupo de gaiteros y de baile, como expresión de la cultura gallega que él también intenta trasladar a través de sus obras, la muestra de Diego de Giráldez es, a la vez, un "reflejo" del Realismo NAS, del que él es fundador y máximo representante, con obras que "conjugan naturalismo, abstracción y surrealismo".

Óleo, pastel, acuarela, carboncillo o tinta son materiales que al autor le sirven para realizar bodegones, retratos o escenas paisajísticas que "llaman la atención por sí solos", según ha destacado el Ayuntamiento de Ávila en un comunicado recogido por Europa Press.

La muestra estará abierta al público, con entrada gratuita, de martes a viernes de 19.00 a 21.00 horas; sábados y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas, y domingos, de 12.00 a 14.00 horas.