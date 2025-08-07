La artista Marta González reinterpreta música, cuerpo y paisaje en una exposición en la Diputación de Ávila

La artista abulense Marta González Vaquero en la exposición en la Diputación de Ávila. - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La artista abulense Marta González Vaquero, conocida artísticamente como 'El Duende', ha inaugurado este jueves su exposición individual en un enclave histórico de la ciudad, el Torreón de los Guzmanes, sede de la Diputación de Ávila.

La muestra, que podrá visitarse durante los meses de agosto y septiembre, reúne un total de 27 obras en las que la joven pintora, de 25 años, ofrece una mirada personal e introspectiva sobre la música, las emociones, el cuerpo humano y el paisaje.

La exposición ha sido presentada por el diputado provincial José Luis del Nogal, quien ha destacado la madurez artística y la sensibilidad de Marta González Vaquero, así como el compromiso de la institución con los jóvenes creadores locales.

El recorrido expositivo se estructura en dos bloques principales, como ha explicado la autora. El primero, integrado por doce piezas, propone una reinterpretación de la música a través del dibujo, y utiliza técnicas como el lápiz de color para plasmar emociones.

Estas obras se dividen en dos subgrupos, uno dedicado a las emociones positivas, con una paleta cromática más rosada, y otro que refleja emociones negativas, en tonos azulados, en alusión a las etapas azul y rosa de Picasso.

En el segundo bloque de la muestra, la artista ha trabajado con lapicero, bolígrafo y acuarela para dar vida a composiciones que van desde paisajes de Ávila y Granada hasta obras sobre el cuerpo humano, concebido por la autora como "la parte más agresiva del ser humano".