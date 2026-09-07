La artista palentina Mercedes Maté ofrece su pasión intimista por la naturaleza a través de 36 pinturas

Inauguración de la exposición 'De la Naturaleza al Cosmos (Un recorrido por la Creación)'. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La artista palentina Mercedes Maté (Inari M.) presenta su obra más intimista a través de 36 cuadros en la muestra "De la Naturaleza al Cosmos (Un recorrido por la Creación), un homenaje a la Naturaleza, al Cosmos y a nuestra evolución, que puede visitarse hasta el próximo 27 de septiembre en el Centro Cultural Provincial.

La muestra está compuesta por 36 cuadros realizados en pintura al óleo la mayor parte de ellos, sobre lienzo o tabla, que expresan el amor, que la pintora nacida en Palencia, con arraigo en la localidad cerrateña de Cevico de la Torre, siente por la Naturaleza, el Universo y lo que el hombre ha sido capaz de construir sobre esa base.

"Se trata de rendir homenaje a la Naturaleza, a la que debemos nuestra supervivencia, aunque a veces lo olvidemos, Naturaleza que nos envuelve y nos da vida generosamente, y de forma totalmente desinteresada, garantiza nuestra existencia. Me fascina y me conmueve cuando observo su belleza en múltiples manifestaciones", ha señalado la artista.

El "asombro por la exuberancia de la Naturaleza" le conduce hasta el Cosmos, "igualmente hermoso, inmenso; e ínfimo al mismo tiempo", tal y como ha manifestado.

Igualmente, se centra en la evolución intrínseca y espiritual del ser humano, donde aparece el anhelo de "volar" y de elevarse "a una dimensión superior". En su obra también ha destacado ese progreso humano, que surge "el deseo de acceder al conocimiento de Grandes Civilizaciones perdidas como Egipto, Atlántida o Lemuria", y se cuestiona sobre la importancia de aprender de ellas: "de su pasado, para nuestro futuro".

Mercedes Maté, nacida en Palencia y vinculada a la localidad de Cevico de la Torre, es autodidacta, y desde su adolescencia se apasionó por plasmar las imágenes y colores de su imaginación desbordante y sus ideas abstractas sobre el papel.

"Me atraía comunicar al espectador conceptos, vivencias y opiniones", ha matizado. Es la primera vez que expone en su tierra, pero cuenta con un gran número de exposiciones individuales y colectivas, así como premios y publicaciones en algunas revistas.

Desde 2015 ha viajado con su obra por diferentes salas expositivas de grandes ciudades de España, como Madrid o Barcelona, y diversos países de Europa, además de Estados Unidos.