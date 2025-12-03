La artista vasca Ane Takitto expone trabajos en porcelana y gres en el Centro de Artesanía de CyL en Valladolid

VALLADOLID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La artista vasca Ane Takitto firma una exposición de trabajos en porcelana y gres, en torno a sus orígenes, en el Centro de Artesanía de Castilla y León (Cearcal), ubicado en Valladolid.

Con el título de 'Amparoren Biloba. ¿Y tú de quién eres?', la muestra se podrá visitar desde este jueves, 4 de diciembre, hasta el próximo 30 de enero de 2026, según ha informado Cearcal en un comunicado recogido por Europa Press.

La exposición reúne una colección de obras en porcelana y gres en las que la autora reivindica sus orígenes, como el legado de su amama (abuela en esukera) para la elaboración de estos trabajos.

La muestra podrá visitarse en horario de lunes a jueves, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los viernes, de 10.00 a 14.00 horas en la sala de exposiciones de Cearcal en la calle Valle de Arán, 7.