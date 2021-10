La artista visual Cristina Lucas protagoniza desde mañana el ciclo 'Visiones Contemporáneas' del DA2 de Salamanca

SALAMANCA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Visiones 'Contemporáneas', sobre últimas tendencias en el cine y vídeo en España, que cuenta con un espacio permanente en el centro de arte contemporáneo DA2 de Salamanca, abre este jueves una nueva edición con la obra de la artista Cristina Lucas como protagonista.

Esta iniciativa, comisariada por Playtime Audiovisuales, está dedicado al audiovisual contemporáneo español y en él tiene cabida la no-ficción, el ensayo cinematográfico, el videoarte, la videodanza, la apropiación audiovisual o la documentación performativa.

Hasta el 30 de enero estará dedicado a la artista visual Cristina Lucas que se ha posicionado en los últimos años como "una de las artistas más reconocidas del panorama internacional", según la información facilitada desde el Ayuntamiento de Salamanca, como entidad responsable del DA2.

Cristina Lucas trabaja indistintamente con performance, video, fotografía, instalación, dibujo y pintura, "siempre otorgando a sus obras una necesaria perspectiva de género, cuestionando el orden establecido y las estructuras de poder", tal y como recoge la documentación aportada.

"Los distintos arquetipos familiares, lo considerado ético y moral y lo político entendido como un sistema que atraviesa los diversos modos de relación social, son las líneas temáticas sobre las que construye su trabajo", ha añadido.

Lucas se licenció en 1998 en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y realizó un máster en la Universidad de California Irvine en el año 2000.

Fue coordinadora del Canal de Arte de Kataweb España y se formó en gestión cultural en Casa de América de Madrid.

Posteriormente, amplió sus estudios en el International Studio and Curatorial Program de Nueva York y en la Rijksakademie de Ámsterdam.

Para este ciclo Playtime ha seleccionado obras en torno a "la crítica a la institución y los mecanismos de poder y la resistencia", titulados 'Más Luz' (2003), 'Tú también puedes caminar' (2006), 'Rousseau & Sophie' (2009) y 'Europleasure International Ltd. TOUCH AND GO' (2010).