El artista visual zamorano Antonio Guerra gana el IV Premio Internacional Ankaria Photo

Archivo - El fotógrafo y artista visual zamorano Antonio Guerra, ganador de la IV Edición del Premio Internacional Ankaria Photo. - FUNDACIÓN ANKARIA - Archivo

ZAMORA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo y artista visual zamorano Antonio Guerra ha ganado la IV Edición del Premio Internacional Ankaria Photo por su proyecto 'Elevar la tierra, desaparecer', una propuesta creativa a medio camino entre la fotografía, la escultura y la instalación que se adentra en los paisajes transformados por la minería para convertirlos en un laboratorio de imágenes y memorias.

Al Premio Internacional Ankaria Photo, convocado por la Fundación Ankaria, han concurrido en esta edición un total de 210 proyectos de artistas visuales procedentes de diferentes países con propuestas innovadoras que se proyectan al futuro de la fotografía.

El primer premio está dotado con 3.000 euros y el segundo con 2.000 euros, además de formar parte de la exposición que la Fundación Ankaria prepara con los proyectos distinguidos hasta la fecha.

El proyecto de Antonio Guerra que se ha llevado el principal galardón se títula 'Elevar la tierra, desaparecer' y conecta la huella industrial de enclaves como la Gran Corta de Fabero (León) y Riotinto (Huelva) con los propios procesos de creación y desgaste de la imagen fotográfica.

El resultado son piezas que reutilizan materiales de desecho, como cartuchos de tinta, lodos mineros, pigmentos y líquidos de balsas de residuos, para generar nuevos paisajes visuales, donde la naturaleza y la tecnología se entrelazan en un mismo relato.

A través de sus imágenes intervenidas, fotoesculturas y dispositivos experimentales, el artista explora la fragilidad de los territorios posmineros, la tensión entre destrucción y regeneración y la capacidad del arte para revelar otros futuros posibles, según ha explicado Fundación Ankaria en un comunicado recogido por Europa Press.

Técnicas como el ochralumen, papeles fotosensibles expuestos en antiguos pozos mineros convertidos en cámaras oscuras naturales, o el deterioro deliberado de fotografías con residuos industriales, dan forma a este "imaginario poderoso y poético" que "invita a mirar de otra manera aquello que hemos dado por perdido".

El segundo premio de este certamen ha distinguido el proyecto del artista albaceteño José Quintanilla titulado 'Giverny. Impression, soleil levant', que se inspira en la obra de Monet y de este emblemático lugar que plasmó en algunos de sus lienzos más famosos. Quintanilla propone con su obra un regreso al impresionismo, pero desde la fotografía del siglo XXI, explorando cómo la luz y el color pueden transformar la percepción de lo real.