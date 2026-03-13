Arzobispado de Burgos denuncia el estado "deplorable" del Monasterio de Belorado, con ratas y suciedad

Estado de una de las dependencias del monasterio de Belorado, tras la salida de las monjas cismáticas. - ARCHIDOÓCESIS DE BURGOS

BURGOS 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El estado en el que la delegación de la Comisión Pontificia se ha encontrado el Monasterio de Belorado (Burgos), tras la salida de las cismáticas y la entrega de las llaves del convento, es "deplorable" ya que está "sucio", con ratas, y las monjas "se han llevado casi todo el mobiliario", como así lo ha asegurado el jefe de Comunicación, Natxo de Gamón.

Un estado que han quedado corroborado con las fotografías enviadas a los medios de comunicación desde el propio Arzobispado de Burgos y la Oficina del Comisario Pontificio.

Más allá de la suciedad generalizada se "observaban restos de comida sin recoger, ropa amontonada, restos de insectos, roedores, marcas en las paredes y algunos muebles "arrancados" de cuajo de la cocina.

"Se han llevado muebles, una cocina industrial, todo el ornamento litúrgico" y los armarios de la sacristía, además de retablos, documentación y numerosas obras de arte que también se echan en falta, las cuales ya fueron objeto de intervención por parte de la Guardia Civil meses atrás.

Asimismo, se ha encontrado mucha suciedad fruto de la dejadez, alimentos en mal estado y caducados, cámaras frigoríficas apagadas, desorden y abandono.

Después de conocer que la Oficina del Comisario Pontificio había dado a conocer el estado en el que habían quedado las dependencias del Monasterior, las cismáticas a través de su jefe de Prensa, Francisco Canals, han declarado que tienen ""200 fotografías y vídeos que muestran el buen estado en el que quedó" el convento de Belorado tras su salida.

Las ya exmonjas han asegurado que "durante días y noches enteras", han dedicado un "esfuerzo intenso y titánico a limpiar, fregar y ordenar todos los espacios del monasterio", muchas veces en "detrimento de su propia salud o comodidad personal", con el propósito de dejar las instalaciones en las mejores condiciones posibles.

Asimismo, han lamentado "profundamente" que se esté intentando "perseguir y manchar" su nombre mediante la difusión de imágenes tomadas "de forma (claramente) malintencionada", al enfoca rincones concretos" -como la presencia puntual de arañas u hormigas- con la "clara intención de denigrarlas".

Según aseguran, ha documentado exhaustivamente "todo el proceso de limpieza y orden del monasterio", recopilado más de "200 vídeos y fotografías" con planos amplios y contexto completo, "muy distintos de las imágenes parciales y planos cerrados que se han difundido".