Asaja aconseja escalonar el arranque de patata para frenar precios a la baja

VALLADOLID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los responsables de Asaja han aconsejado escalonar el arranque de patata en Castilla y León ante el próximo comienzo de la campaña de recolección en la Comunidad Autónoma como fórmula para frenar la presión a la baja de los precios y para mantener una remuneración justa para los cultivadores.

La OPA ha defendido que las circunstancias de esta campaña hacen "más necesario que nunca" que los cultivadores escalonen en lo posible el arranque, para dar fluidez al mercado ya que todavía está entrando patata del sur de España.

Según ha informado Asaja, en Castilla y León se han sembrado alrededor de 19.000 hectáreas, en la tendencia creciente en superficie que se dio en 2023 (16.928 hectáreas) y en 2024 (17.290 hectáreas), que aportarán cerca del 40 por ciento de la patata nacional con unas 800.000 toneladas.

Por provincias, la mayor parte de la superficie corresponde a Valladolid con 5.607 hectáreas, seguida de Salamanca, con 5.200. A continuación se sitúa Segovia, con 1.876; seguida de Burgos, con 1.784; Ávila, con 1.638; León, con 1.339; Zamora, con 1.086; Palencia, con 602, y Soria, con 270.

Asaja ha asegurado además que las previsiones apuntan a que habrá "buena calidad y buena producción" por parte de un sector "muy profesionalizado" a lo que se une que el tiempo "ha acompañado". Dicho esto, ha recordado que los costes del cultivo de patata son "muy fuertes" y se sitúan en torno a 10.000 euros por hectárea por lo que para cubrir costes se necesitan "una producción óptima y un precio digno".

Según ha recordado la OPA, en el verano de 2024, los precios oscilaron entre 40 y 55 céntimos, "unas cotizaciones buenas para los productores, y en todo caso muy lejos de los precios que pagan los consumidores".

Por todo ello, Asaja ha pedido prudencia a los patateros "para no dar fuelle a movimientos interesados para desestabilizar los precios desde el inicio de la campaña" y ha recordado a la Administración su obligación de dar cumplimiento a la Ley de la Cadena Alimentaria "para frenar cualquier intento de ventas por debajo de costes".

La OPA se ha dirigido en concreto a todos los operadores "y en especial a la distribución" a los que pedido que "frenen su avaricia" y ofrezcan precios similares a la campaña pasada "si quieren que la patata de calidad que ofrecen los agricultores de esta tierra tenga futuro y no quieren doblegarse a la dependencia de la importación".

Por último, la OPA ha pedido "encarecidamente" a los consumidores que se fijen en la etiqueta que marca el origen de la patata (el origen, no el envasado) para que elijan patata de la Comunidad y ha sugerido por otro lado un "doble etiquetado" en el que figure con claridad el origen y también lo que se paga al productor y lo que se cobra al consumidor.

"Estamos cansados de que la sociedad piense que nos estamos forrando, cuando aquí el beneficio se lo quedan los intermediarios", ha concluido la OPA.