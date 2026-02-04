Asaja afea la "guerra política" con agricultores y ganaderos "en medio" y sostiene que el sector "no es de nadie"

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, en la presentación del libro 'Reivindicaciones y servicios para un campo moderno y tecnológico', de José Antonio Turrado, secretario general de Asaja León (a su derecha). - EUROPA PERSS

LEÓN 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, ha lamentado y rechazado "profundamente" la "guerra política" entre algunos partidos metiendo a los agricultores y a los ganaderos "en medio" y ha recalcado que el sector de la agricultura y la ganadería "no es de nadie".

Dujo, que se ha pronunciado de este modo al referirse a las próximas elecciones autonómicas, ha insistido en que Asaja "no está en esa guerra" y ha sostenido que la organización agraria ha llevado y seguirá llevando la independencia "por bandera".

Al mismo tiempo, ha precisado que la entidad se ha sentido "muy cómoda" cuando ha acordado con todas las fuerzas políticas de Castilla y León propuestas como las orientadas a defender la PAC o la Ley Agraria.

"Lo que queremos es que nos defiendan con políticas sensatas, presupuestarias, en la defensa, no que nos utilicen para conseguir votos y luego sillones", ha concluido.

Donaciano Dujo se ha pronunciado de este modo en León, donde ha presentado el libro 'Reivindicaciones y servicios para un campo moderno y tecnológico', de José Antonio Turrado, secretario general de Asaja León, con motivo del cuadragésimo aniversario de la organización.