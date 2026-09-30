ASAJA Ávila sostiene que las estadísticas no reflejan el daño real del lobo en el campo. - ASAJA ÁVILA

ÁVILA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja Ávila ha denunciado que los daños provocados por el lobo en las explotaciones ganaderas de la provincia son mayores de los que reflejan las estadísticas oficiales, debido a que una parte importante de las pérdidas no puede acreditarse mediante los procedimientos actuales.

La OPA ha advertido de que los ataques continúan sucediéndose de forma habitual, de manera muy especial en la comarca de la Sierra de Gredos, en un periodo crítico para la ganadería de vacuno extensivo al coincidir con la época de nacimiento de los terneros.

La organización agraria, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha expuesto el caso registrado en una explotación de Navalperal de Tormes, donde se ha certificado la muerte de un ternero de una semana atacado por los lobos y han desaparecido otros cuatro animales de los que no ha quedado resto alguno, imposibilitando su contabilización e indemnización.

Asaja ha criticado que los animales de pocos días suelen permanecer alejados de sus madres y, tras la predación, son desplazados o consumidos lejos del lugar. Esta situación priva al ganadero de la posibilidad de demostrar administrativamente la pérdida ante las autoridades competentes.

Ante este problema, la organización ha reclamado a la Junta de Castilla y León la creación de un registro complementario de animales desaparecidos en zonas con ataques acreditados, con el objetivo de disponer de estadísticas más reales y objetivas para las compensaciones. Asimismo, ha solicitado modificar los criterios aplicados a los animales que mueren días después del ataque a causa de las heridas o infecciones. Para estos casos, se ha pedido que prevalezca el informe técnico de un veterinario por encima de plazos administrativos rígidos.

De igual modo, la organización ha alertado de las dificultades generadas por la acción de buitres y otros carroñeros sobre los cadáveres antes de la llegada de los agentes certificadores, lo que altera o elimina los restos existentes. Asaja ha demandado que, ante la imposibilidad de hallar pruebas directas, se valore el conjunto de los indicios, tales como las lesiones compatibles con la predación, la presencia comprobada de ataques en el entorno y las evidencias técnicas del hallazgo.

Finalmente, la entidad ha recordado que el impacto económico del lobo trasciende a los animales muertos o desaparecidos, al obligar al sector a modificar el manejo del ganado e incrementar la vigilancia. Además, estos episodios generan cuadros de estrés en las reses y provocan pérdidas de carácter productivo y reproductivo en las granjas.

Por ello, ha subrayado la necesidad urgente de adaptar los protocolos de valoración para que ningún daño real quede desatendido por imposibilidad material de conservar los restos.