Asaja CyL insta a abandonar la Interprofesional láctea al considerar que la industria "torpedea la negociación"

Donaciano Dujo (c), durante la Junta Directiva de Asaja CyL. - ASAJA

VALLADOLID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Asaja Castilla y León ha pedido a la Dirección nacional que abandone "fulminantemente" la Interprofesional Láctea (Inlac), entidad que agrupa a ganaderos, cooperativas e industrias para vertebrar el sector de la leche, al considerar que esta última "torpedea la negociación".

Paralelamente, contactará con el resto de las Organizaciones Profesionales Agrarias de Castilla y León, UCCL y la Alianza UPA-COAG, para solicitar que secunden la propuesta, que, de prosperar, "vaciaría de contenido esta Interprofesional, por lo que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debería proceder a su disolución".

Para Asaja, seguir dentro de Inlac, cuando, en sus palabras, la industria "ha torpeado por completo la negociación y hasta el respeto al sector ganadero" es una "burla" a los principios con los que nació esta organización interprofesional en 1997, dos de los cuales son "trabajar para asegurar la viabilidad económica de las granjas y mejorar la transparencia y estabilidad de los mercados lácteos".

Asaja Castilla y León considera que la "mala relación y nula confianza" que, a su juicio, sienten los ganaderos hacia la Industria debe tener una "traslación directa" a las relaciones institucionales entre Opas y Fenil.

La disolución de Inlac significaría también, según añade en un comunicado remitido a Europa Press, que los ganaderos dejarían de realizar la aportación económica obligatoria que pagan por litro de leche de vaca, oveja y cabra (17,5 céntimos por cada tonelada de leche), dinero que se utiliza principalmente para campañas de promoción.

"La pérdida de confianza es total. No procede seguir reuniéndonos con la Industria para hablar de minucias cuando acaban de forzar a los ganaderos a acatar contratos con una bajada del 14 por ciento del precio de la leche para como mínimo los próximos tres meses. Las industrias han pactado por su cuenta todas las condiciones y se las han impuesto a los ganaderos bajo la amenaza cierta de dejar de recoger la leche. ¿Qué interprofesional puede tener sentido ahora?", finaliza.