Asaja León advierte que los agricultores son "moneda de cambio" del acuerdo UE-Mercosur y la lucha "aún tiene recorrido"

El presidente de Asaja León, Arsenio García Vidal (centro), durante la presentación del informe de Asaja León sobre el sector agroganadero leonés en el año 2025. - EUROPA PRESS

LEÓN 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja León, Arsenio García Vidal, ha manifestado este martes que los agricultores son los "paganos" y la "moneda de cambio" en el acuerdo UE-Mercosur, aunque ha señalado que la lucha "aún tiene recorrido" porque dicho acuerdo no está cerrado.

"Hemos sido los paganos de un tratado donde se prima la Unión Europea, lo que puede exportar a estos países es industria a cambio de importar agricultura. Esos países lo que ofrecen es agricultura y nosotros solo ofrecemos industria y nosotros nos sentimos monedas de cambio ante cualquier acontecimiento que ocurra hoy en el mundo. Eso nos deja al límite y en el aspecto geopolítico estamos de susto en susto y no sabemos en qué va a acabar esto, pero tiene mal arreglo", ha advertido.

No obstante, ha explicado que a día de hoy el acuerdo UE-Mercosur "no está cerrado" y le quedan dos pasos por dar para formalizarse. El primero de ellos será la votación en el día de mañana por parte de los eurodiputados sobre si se lleva el acuerdo comercial con Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Por este motivo, ha señalado, las organizaciones agrarias deben unirse en este momento y "echar toda la carne en el asador". En el caso de que este asunto se eleve al TJUE, habrá que esperar a que se resuelva. En el caso de que el acuerdo continúe su tramitación, el próximo paso será la votación para su ratificación, previsiblemente en los meses de marzo o abril, por lo que todavía "quedan dos cartuchos en la recámara".

"No demos ya a Mercosur por firmado porque nos quedan dos cartuchos en la recámara y tenemos que dar el do de pecho todos para que este tratado no salga adelante porque la agricultura es moneda de cambio en este tratado", ha insistido.

En este contexto, ha explicado que en el momento en que haya que ratificar el acuerdo los eurodiputados tendrán que "enseñar la patita" y, en su opinión, en ese momento puede que no haya "disciplina política" por parte de los representantes de los grandes grupos parlamentarios, por lo que ha atisbado un halo de esperanza en este sentido para que el acuerdo no prospere definitivamente.

En todo conflicto que ha surgido, según ha expresado, la agricultura ha sido la "moneda de cambio", como en el caso de la guerra entre Ucrania y Rusia, donde la actitud de la UE fue establecer aranceles a Rusia, lo que afectó al gas y fertilizantes, utilizados por los agricultores españoles. "Nosotros eso lo hemos sufrido. Primero no poder importar cereales de un país con unos precios asequibles y después unos aranceles que hacen imposible traer de otros países. O sea, hemos sido los paganos de esa guerra", ha reiterado.

Arsenio García Vidal se ha pronunciado este modo en la presentación del informe de Asaja León sobre el sector agroganadero leonés en el año 2025.