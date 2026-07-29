Asaja Salamanca alerta de la caída de los precios en origen del vacuno de carne y reclama medidas a las administraciones - ASAJA

SALAMANCA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sectorial de Bovino de ASAJA Salamanca se ha reunido en la mañana de este miércoles para analizar la situación que atraviesa el sector del vacuno de carne, marcada por una importante caída de los precios en origen por el aumento de la oferta, el descenso de la demanda, la reducción de las exportaciones y el aumento de importaciones, por lo que ha reclamados medidas "urgentes" a las administraciones.

Durante el encuentro, los representantes del sector han calificado de "injustificable" la situación actual del mercado y han señalado como uno de los principales problemas la entrada de productos procedentes de terceros países, mientras "las administraciones continúan sin adoptar medidas eficaces para proteger a los productores españoles".

Los miembros de la sectorial han denunciado el "pasotismo" de la Administración ante una problemática que llevan meses trasladando sin obtener respuesta.

Asimismo, han criticado que "se sigan importando carnes procedentes de países donde se emplean sustancias y productos prohibidos en la Unión Europea, mientras las medidas de control anunciadas no entrarán en vigor hasta el próximo mes de septiembre".

Desde ASAJA Salamanca han insistido en la necesidad de aplicar de forma efectiva las cláusulas de salvaguarda previstas por la normativa para evitar una competencia desleal que está perjudicando a las explotaciones ganaderas.

Por otro lado, en la reunión también se ha abordado el funcionamiento de la Lonja Agropecuaria Provincial, ya que los asistentes han mostrado su preocupación por las deficiencias detectadas y reclamando una mayor transparencia y un sistema que refleje fielmente la realidad del mercado, ya que consideran que la actual situación no responde a las necesidades del sector.

Enfermedades emergentes y tuberculosis bovina Otro de los asuntos tratados fue la preocupación existente por las enfermedades emergentes que afectan a la cabaña ganadera, así como la necesidad de introducir cambios en las medidas de control frente a la tuberculosis bovina.

Para ello, se ha acordado elevar a las administraciones una batería de propuestas de modificación del Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina.

Los integrantes de la Sectorial coincidieron en que el vacuno de carne atraviesa uno de los momentos más complicados de los últimos años y reclamaron a las distintas administraciones respuestas inmediatas que permitan garantizar la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas.