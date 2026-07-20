Asaja Soria llama a sus socios a defender el límite con Guadalajara para evitar que llegue el fuego a CyL

Cartel del llamamiento realizado por Asaja Soria para defender el límite de la provincia con Guadalajara. - ASAJA SORIA

SORIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asaja ha hecho un llamamiento a todos sus asociados y a todos los que puedan ayudar para que se dirijan a dos puntos del sur de la provincia de Soria, "con toda la ayuda posible" para sofocar el gran incendio de Guadalajara que se originó en La Mierla.

Desde Asaja Soria pide que se acerquen todas las personas que tengan tractor o cualquier apero con el que ayudar a los dos puntos seguros establecidos en el sur de la provincia soriana, Barcones y Retortillo de Soria.

Estas dos localidades se encuentran en la cara norte de la Sierra Pela, mientras que las llamas han llegado ya a la cara sur, a pesar de que el foco se encuentra a mucha distancia de allí.

Según ha explicado el Gobierno de Castilla-La Mancha, a primera hora de este lunes habrían ardido ya 26.000 hectáreas. Hay cinco pueblos confinados y un total de 28 evacuados.