Ascienden a 60 los avisos hidrológicos en la cuenca del Duero, 13 en rojo y en naranja18

Confluencia de los ríos Tera y Duero en Garray, a 10 de febrero de 2026, en Soria, Castilla y León (España). La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha activado el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y- Concha Ortega Oroz - Europa Press

VALLADOLID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha subido a 60 los avisos hidrológicos activos en la cuenca y se elevan a 13 los de nivel rojo, mientras que en naranja también se incrementan hasta los 18.

De hecho, se encuentran declaradas sendas situaciones de nivel 2 de ermergencias del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma (Inuncyl) en las provincias de León y Soria, fundamentalmente por el aumento de los casudales de desembalse de Villameca y Cuerda del Pozo, respectivamente.

En concreto, los avisos en rojo se sitúan en el río Omañana en Las Omañas, el Órbigo en Cebrones del Río y el Tuerto en Villameca y San Félix de la Vega en la provincia de León y en Saucelle-Duero y Huebra en Puente Resbala en Salamanca.

En la provincia de Segovia se encuentran en nivel rojo el Duratón en Sepúlveda, el Eresma en Valsaín, la salida del embalse del Pontón Alto y la capital segoviana y el Riaza en la localidad del mismo nombre.

En Soria los avisos rojos se localizan en el Duero en la salida del embalse de Cuerda del Pozo y el Ucero en Osma.

Por otro lado, los naranjas en el Arlanza en Palacios de la Sierra y Covarrubias, el Pedroso en Barbadillo del Pez y Pinilla de los Moros en la provincia de Burgos; el Cea en Valderas, el Duerna en Velilla de la Valduerna, el Omaña en Castro de la Lomba y el Tuerto en Quintana del Castillo en la provincia de León.

En Segovia se encuentran en este mismo nivel el Cambrones a su paso por La Granja y el Riaza en Languilla; en Soria el Duero en Navapalos y el Revinuesa en Vinuesa; en Valladolid el Duero en Quintanilla de Onésimo y Herrera de Duero y en Zamora el Órbigo en Manganeses.