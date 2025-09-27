Asegurar un coche en CyL cuesta una media de 451,7 euros, con diferencias de más de 100 euros entre provincias

Gráfico elaborado por ROAMS sobre el varlor de los seguros de coche. - ROAMS

VALLADOLID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asegurar un coche en Castilla y León cuesta de media 451,79 euros al año, una cifra más baja que la media española, situada en unos 478 euros, pero con diferencias notables que superan los 100 euros entre provincias.

El caso más asequible se encuentra en Segovia, donde el seguro de coche se sitúa en 401,20euro de media, seguida de Palencia (425,26 euros). Zamora y Salamanca pagan lo mismo de media, 434,33 euros y 434,88 euros respectivamente, según un análisis realizado por la plataforma palentina Roams.

En el otro extremo, León alcanza los 506,31 euros de media al año, lo que la convierte en la provincia más cara de Castilla y León para contratar una póliza, por encima incluso de la capital, Valladolid (482,71 euros). Por su parte, en Ávila el precio medio del seguro de coche ronda los 455 euros, una cifra intermedia dentro de la comunidad, mientras que en Soria alcanza los 459 euros y en Burgos se queda en 467 euros.

"En Castilla y León vemos un claro ejemplo de cómo el precio del seguro no responde solo al perfil del conductor, sino también a la realidad de cada provincia. Entre Segovia y León la diferencia supera los 100 euros, pese a tratarse de territorios dentro de la misma comunidad", ha señalado el director de la correduría de seguros Roams Insurtech, Pablo Pareles.

"Las aseguradoras tienen en cuenta aspectos como la siniestralidad, el volumen de tráfico o incluso la frecuencia de fraude. Estos indicadores explican por qué en provincias más pequeñas o con menos densidad se encuentran pólizas más asequibles", ha añadido Pareles.

Este mapa refleja cómo dentro de una comunidad con un PIB per cápita de 29.698 euros, ligeramente por encima de la media nacional, las familias pueden enfrentarse "a realidades muy distintas en función de la provincia en la que residan".

Mientras en algunas el coste de asegurar el coche está claramente por debajo de la media española, en otras se acerca a los niveles de territorios donde las primas son de las más altas del país.