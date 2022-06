El asesino de una mujer en Soria atacó a la víctima con un cuchillo y deja huérfana a una niña de ocho años

Es la primer víctima en la Comunidad en lo que va de año y podría ser la cuarta en Soria desde 2003, cuando hay registros

VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presunto autor de la muerte de una mujer de 35 años en Soria era su pareja desde hace seis meses y atacó a su víctima con un cuchillo de cocina en el domicilio en el que convivían, donde se encontraba también una hija de ocho años de la fallecida, que se encontraba en su habitación en el momento de los hechos.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, tras guardar un minuto de silencio antes de inaugurar el IX Congreso de la Federación Territorial de Castilla y León del Sindicato Unificado de Policía (SUP), ha asegurado que están "absolutamente conmocionados" por el asesinato ocurrido en Soria, que podría ser el tercero por violencia de género en la provincia desde que se tienen registros en 2003.

Barcones ha explicado que la víctima es una mujer de 35 años de origen venezolano, al igual que el presunto asesino, tres años menor, y ambos mantenían una relación desde hace seis meses, sin que hubiera denuncias previas por malos tratos. La hija, de ocho años, es de una relación anterior de la mujer y ha quedado a cargo de la familia de ésta, a la que ha transmitido sus condolencias y ha enviado "el abrazo más fuerte y más sincero" de todas las instituciones.

El suceso se produjo en torno a las 2.00 horas en el domicilio, donde el presunto autor agredió a la víctima con un cuchillo doméstico que ha sido intervenido y posteriormente huyó. Un tío de la fallecida, que se encontraba en la vivienda, ha avisado a otro familiar que ha salido a la calle y ha encontrado una patrulla de la Policía Nacional que realizaba un servicio y se ha dirigido "de manera inmediata" al lugar de los hechos.

En paralelo, ha relatado la delegada, este coche que estaba de patrulla ha avisado a un segundo coche que patrullaba por Soria y ha dado la descripción de la ropa que vestía el presunto asesino, "que rápidamente ha sido interceptado y detenido" por la Policía Nacional sin ofrecer resistencia y sin que por el momento haya confesado los hechos.

No existían antecedentes ni consta ningún tipo de denuncia y la víctima no estaba dentro del sistema Viogén, ha explicado Virginia Barcones, quien ha lamentado, además de la muerte de la mujer, que haya quedado huérfana la niña "porque su madre ha sido asesinada", por lo que ha asegurado que se intentará proteger "todo lo posible" a la menor, que probablemente se encontraba dormida y en principio no habría presenciado los hechos.

La delegada, tras el minuto de silencio que ha guardado en el marco de la inauguración del Congreso del SUP, ha señalado que todas las instituciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también la policía local, están todos "juntos" para decir "alto y claro" que están juntos en la "lucha" para erradicar la violencia machista y la violencia de género.