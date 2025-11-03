La Asociación de Amigos de la UCAV convoca la Beca de Investigación y el Premio de Innovación Educativa

ÁVILA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila (AAUCAV) ha lanzado las convocatorias correspondientes al curso 2025-2026 para la XVII Beca de Investigación y el XI Premio de Innovación Educativa, unas propuestas que se podrán presentar de forma individual o en equipo, bajo la dirección de un responsable, hasta el 16 de febrero, y cuyo fallo del jurado se efectuará antes del 1 de julio.

La primera de ellas, la XVII Beca de Investigación, tiene "el objetivo de contribuir al perfeccionamiento profesional y científico de los postgraduados de la UCAV", y está dirigida especialmente a investigadores y doctorandos de la universidad, que podrán contar con un importe de 4.000 euros en esta beca, ha informado la UCAV en un comunicado de prensa recogido por Europa Press.

Asimismo y con el propósito de "fomentar la mejora de la calidad educativa en la enseñanza universitaria y reflejar los cambios a los que se enfrenta la sociedad actual", la Asociación ha convocado el XI Premio de Innovación Educativa, dotado con 2.000 euros.

Este galardón está destinado al personal docente e investigador de la UCAV, que podrá optar a él mediante un proyecto de innovación educativa en el que se detalle la contribución a la innovación docente de las propuestas.

En ambos casos, las solicitudes deberán incluir un proyecto detallado de la investigación, una memoria y el currículum vítae de cada participante. Toda la documentación podrá descargarse desde la web de la UCAV, y las entregas deberán dirigirse al presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila, en la calle Canteros, s/n (05005 Ávila).

La convocatoria establece que no se admitirán solicitudes relacionadas con temas que ya hayan sido becados, ni proyectos premiados por otras instituciones públicas o privadas. Los trabajos seleccionados deberán completarse en un plazo máximo de un año a partir de la fecha de concesión.