La Asociación Héroes de Cavite organiza unas jornadas en torno a las Leyes de Burgos de 1512

BURGOS 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Héroes de Cavite organizado para los días 22 y 23 de noviembre las segundas jornadas históricas 'Con Burgos en la Historia de la Hispanidad', que se dedicarán al estudio y reflexión a las Leyes de Burgos de 1512.

La cita es a partir de las 11.00 horas en la Sala Polisón del Teatro Principal, según han informado desde la organización, para incidir en que las Leyes de Burgos de 1512 están consideradas las primeras leyes promulgadas para la protección de los pueblos indígenas en América y fundamento del Derecho de Indias, un hecho histórico de relevancia universal que nació precisamente en la capital burgalesa.

Así, las jornadas buscan "dar a conocer y revalorizar el protagonismo de Burgos" en el origen de la legislación humanista y en la construcción de un modelo de gobernanza sin precedentes, "que sentó las bases del Derecho Internacional" y del encuentro entre culturas.

El programa de actividades reunirá a destacados juristas, historiadores y escritores que analizarán la trascendencia de aquellas leyes y su repercusión en la gobernanza del periodo imperial, el mestizaje y la unión cultural y comercial entre España y América.

De este modo, la jornada del sábado 22 de noviembre se inaugurará a las 11.15 horas con la presentación de la coordinadora de la Asociación Héroes de Cavite en Burgos, María del Carmen Sanz.

A continuación, la doctora en Filosofía Idoya Zorroza Huarte, profesora en la Universidad Pontificia de Salamanca, abrirá las ponencias con un recorrido por la figura de Francisco de Vitoria, burgalés considerado padre del Derecho Internacional moderno y principal impulsor de la Escuela de Salamanca.

Posteriormente, el periodista, escritor y abogado Luis Antequera abordará el tema 'El mundo hispano actualmente y su potencial', para reflexionar sobre la vigencia del legado hispánico en la actualidad.

Por la tarde, a partir de las 16.00 horas, se proyectará el documental 'España, la Primera Globalización', presentado por su director, el cineasta y premio Goya José Luis López-Linares, quien participará junto a la profesora Adelaida Sagarra en un coloquio posterior sobre la cinta.

El abogado Julio Henche, especialista en Derecho de Indias, profundizará después en el Codicilo de Isabel la Católica, las Leyes de Burgos y los Juicios de Residencia como instrumentos de justicia y control en la América Española. Seguidamente, César Pérez Guevara tratará sobre 'La Justicia Real en la América Española. El rey como protector de los más débiles'.

La jornada sabatina culminará con la entrega de premios del concurso 'Las Leyes de Burgos', convocado por la Asociación Héroes de Cavite con el objetivo de fomentar el interés histórico y la creatividad entre los jóvenes burgaleses de Bachillerato.

Los trabajos premiados --con premios en vales de 300, 200 y 100 euros en libros-- se centrarán en el estudio, análisis y valoración de las Leyes de Indias, la figura de Isabel la Católica y la defensa de los pueblos indígenas.

Posteriormente, el domingo 23 de noviembre, a las 11.30 horas, la escritora, abogada y doctora en Derecho Civil Cristina Gruesso de Vitoria disertará sobre 'Los Pilares de la Hispanidad', una ponencia que explorará los fundamentos culturales, espirituales y sociales del mundo hispánico.

A continuación, la profesora titular de Historia de América de la Universidad de Burgos, Adelaida Sagarra Gamazo, ofrecerá la conferencia 'Intervención burgalesa en el comercio ultramarino', que pondrá en valor el papel clave de Burgos en las redes comerciales del Imperio.

Como broche final, Sagarra guiará a los asistentes en un recorrido histórico por los lugares más emblemáticos de la ciudad, finalizando frente a la Catedral.

La asociación Héroes de Cavite, dedicada a la divulgación de la historia común de España e Hispanoamérica, invita a toda la ciudadanía, investigadores y jóvenes estudiantes a participar en este encuentro de conocimiento y orgullo histórico.