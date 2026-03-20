La Asociación de Hostelería de Valladolid critica el "bloqueo" de la sala Mambo y baraja la vía judicial

VALLADOLID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid critica el "bloqueo injustificado" del proyecto de la antigua sala Mambo y no descarta acciones legales ante posibles irregularidades administrativas ya que la patronal manifiesta su "firme" respaldo a la sociedad Mambo 2025 que continúa con su plan de adecuación "paralizado pese al cumplimiento íntegro de la normativa vigente".

La asociación considera este escenario "especialmente grave" debido a que el "local reúne todos los requisitos urbanísticos, técnicos y sanitarios sin obtener una resolución motivada por parte de la administración competente" por lo que este bloqueo genera una "indefensión que compromete la creación de empleo y la actividad económica vinculada al sector".

Desde la entidad denuncian la "inseguridad jurídica" de estas actuaciones y subrayan que la "falta de respuesta" sobre la sala Mambo no puede ser "un obstáculo para quienes cumplen escrupulosamente con la legalidad" ante lo cual la asociación advierte sobre el inicio de medidas en sede judicial frente a conductas que "podrían encajar en la prevaricación administrativa".

La organización exige la resolución "inmediata" del expediente conforme a Derecho junto a la emisión de una respuesta "transparente" que "cese las dilaciones injustificadas" porque la Asociación de Hostelería asegura que no permanecerá impasible y actuará con firmeza en defensa de los intereses del sector, de la seguridad jurídica y del respeto a la iniciativa empresarial.