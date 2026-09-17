La Asociación Los Royales de Soria estrenará nueva sede para las fiestas del barrio tras una inversión de 200.000 euros

Javier Antón y Noelia Barranco visitan la nueva sede de la Asociación de Vecinos de Los Royales de Soria . - EUROPA PRESS

SORIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El barrio de Los Royales tendrá para sus fiestas el nuevo local de la Asociación de Vecinos, un espacio moderno de 200 metros cuadrados y una inversión de 200.000 euros, con el equipamiento incluido.

El alcalde de la ciudad, Javier Antón, ha visitado este jueves el nuevo local junto con la presidenta de la Asociación de Vecinos de Los Royales, Noelia Barranco. Ha señalado que se trata de "una de las últimas asociaciones vecinales que se han creado en la ciudad y un paso más para que cada vecino tenga un espacio en el barrio".

En este sentido, ha apuntado que se trata de un modelo de participación en el que el consistorio "ha creído desde el principio" y que a su vez ha sido demandado por los vecinos del barrio. "La dinamización de los barrios a través de las asociaciones es fundamental con interlocutores con directo con el Ayuntamiento", ha señalado Antón.

A este respecto, el consistorio ha comenzado una serie de contactos con las asociaciones de vecinos que comenzó este miércoles en La Barriada. Antón ha reconocido que el Calaverón es uno de los barrios pendientes y el siguiente reto con el proyecto de reforma de la Casona de Santa Clara mientras que el local San Pedro, en el cuartel de la Policía, también necesita mejora.

CUATROCIENTOS SOCIOS

La presidenta de la Asociación, Noelia Barranco, ha reconocido que en el barrio llevan tiempo esperando este espacio. La Asociación de Vecinos de Los Royales cuenta con más de 400 socios y estos días, al contar ya con un local físico, sigue creciendo.

En cuanto a las actividades que tienen pensadas llevar a cabo en el local, destaca el yoga, actividades para mayores, sevillanas, talleres de cocinaa así como otros talleres como adorno florales o velas. Algunas de estas actividades ya se estaban realizando en otros espacios cedidos por el consistorio.

En relación a las fiestas, que según la presidenta se celebrarán en la calle si el tiempo lo permiten, se celebrarán desde este viernes 18 de septiembre con parrillada de chorizo en el parque y concierto de los Chalanes.

Para el sábado habrá mercadillo con cosas hechas a mano, también cabezudos con la charanga Contrabandista, por la tarde guiñote, hinchables y por la noche grupo de rock y disco móvil hasta las 4.00 horas. El domingo, taller infantil y paella popular para todos.