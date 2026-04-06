Asociación Trechel organiza este sábado una conferencia sobre pensamiento crítico a cargo de Gustavo Entrala

Cartel de la conferencia de Gustavo Entrala - ASOCIACIÓN TRECEHL

VALLADOLID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Trechel, en colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, ha organizado para el próximo sábado, 11 de abril, una conferencia a cargo de Gustavo Entrala, asesor y especialistas en estrategías de marca y cultura que tendrá lugar en la sede de la Agencia de Innovación y Desarrollo.

En el marco de su proyecto Boomerang, la Asociación Trechel tiene como objetivo brindar "herramientas y espacios de aprendizaje no sólo a sus socios sino también a todas las familias de Valladolid interesadas en avanzar en la educación integral de sus hijos", según han explicado desde la asociación.

Ante los retos y consecuencias que la inteligencia artificial, el reino de los algoritmos y la dependencia de las pantallas tienen en los adolescentes y en las familias, Trechel ha organizado esta conferancia dirigida a padres y educadores.

Gustavo Entrala asesora a marcas, instituciones y consejos de administración en el diseño de estrategias de futuro, además de que hace workshops in-company para generar nuevas ideas, descubrir tendencias y tecnologías emergentes, e impulsar la cultura de innovación en los equipos.

En su carrera ha asesorado a un centenar de marcas en 17 países en los sectores como banca, alimentación, cosmética, bebidas, seguros, energía, media, tecnología y retail.

Además, ha sido consultor del Gobierno de España, del Estado del Vaticano y de ONGs globales como Médicos Sin Fronteras y fue uno de los 100 Digital Innovators seleccionados por la Comisión Europea para su iniciativa #RestartEurope.