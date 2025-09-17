Asociaciones de Alzheimer invitan a hacer sonar campanas en las iglesias de CyL para apoyar y recordar a afectados

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Asociaciones de Alzheimer de Castilla y León (Afacayle) ha organiza una acción conjunta de sensibilización en toda la comunidad e invita a las parroquias de sus localidades a hacer sonar las campanas durante un minuto, como símbolo de recuerdo, apoyo y visibilidad hacia las personas afectadas por Alzheimer y sus familias el viernes 19 de septiembre a las 12.00 horas.

De forma simultánea, miembros de las asociaciones, profesionales, familias, voluntariado y juntas directivas saldrán a las puertas de sus sedes durante ese minuto, como muestra de solidaridad y firme compromiso para dar visibilidad a esta enfermedad, señala la Federación a través de un comunicado, en una iniciativa previa a la celebración del Día Mundial del Alzheimer, el 21 de este mes.

"Con este gesto, Afacayle quiere recordar que el Alzheimer y las demencias deben ser reconocidas con los mismos derechos y apoyos que cualquier otra enfermedad, fomentando la sensibilización social y reclamando la importancia de mayores recursos y atención integral", señala.

La Federación anima a toda la sociedad "a acompañar esta iniciativa y a dar visibilidad a una enfermedad que afecta a miles de personas en Castilla y León".