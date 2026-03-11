Asociaciones de Delicias y de Sanidad Pública vuelven a manifestarse para reclamar la reapertura del centro de Delicias

Convocatoria de la manifestación por la reapertura del centro de especialidades de Las Delicias. - ASOCIACIÓN VECINAL DELICIAS-MILLÁN SANTOS

La Asociación Vecinal Delicias-Millán Santos, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y Parad@s y Pensionistas en Movimiento han convocado a una nueva movilización el próximo viernes 13 de marzo con el objetivo de reclamar la reapertura del Centro de Especialidades Delicias, en Valladolid.

Como han recordado las mismas fuentes, continúan con la convocatoria de manifestaciones los segundos viernes de cada mes para "exigir soluciones inmediatas a la grave situación de la atención sanitaria" en el barrio vallisoletano. En este caso, coincide con el último día de la campaña electoral para las elecciones autonómicas de Castilla y León, que se desarrollarán el domingo, 15 de marzo.

La concentración partirá a las 19.00 horas desde la Plaza del Carmen y culminará frente a las puertas del Centro de Especialidades Delicias.

Consideran "irrenunciable" la reapertura "inmediata" del Centro de Especialidades, cuyo cierre ven como "insostenible".

"Los datos son concluyentes: solo en el primer cuatrimestre de 2018,antes de su cierre, este centro atendió a 4.646 pacientes en consultas de Traumatología, Oftalmología y Dermatología, entre otras", han explicado.

"Mantenerlo cerrado no solo perjudica directamente a los pacientes, sino que provoca una sobrecarga inasumible en el resto del sistema sanitario", recalcan.

También reivindican la construcción de un nuevo Centro de Salud, ya que el crecimiento urbanístico que aseguran que ha habido en el barrio "con miles de nuevas viviendas", ha "agravado la saturación crónica de los centros de salud actuales".

"Esta movilización adquiere especial relevancia en un contexto electoral clave. Tenemos en nuestras manos una herramienta fundamental: hacer que quienes se oponen a la reapertura o no colaboran con ella sean castigados electoralmente", han aseverado.

Asimismo, reclaman que la convocatoria del próximo viernes busca enviar un mensaje claro a la administración pues "la salud del barrio no es negociable", y advierten de que "la ciudadanía no cejará en su empeño hasta conseguir una sanidad pública y de calidad para todo el barrio".