Asociaciones de personas con discapacidad llaman en Ávila a trabajar "por la plena inclusión"

Un momento de la iniciativa. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las 24 entidades que integran el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad han llamado hoy la atención sobre la labor que realizan y también sobre la concienciación de la sociedad para trabajar por una "plena inclusión".

Ha sido en el transcurso de la iniciativa denominada 'Toca que nos vean', con la que, en esta jornada, han querido poner de manifiesto las necesidades a las que "en el día a día" se enfrentan las personas con discapacidad pero también el trabajo que se realiza con independencia de la discapacidad que tenga cada persona.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, en este sentido, ha llamado la atención sobre la visibilidad que hay que dar a las personas que tienen una discapacidad, una circunstancia que "debe ser normalizada", mientras que Diego García, secretario de la Asociación de Diabetes de Ávila, una de las que integran el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad y de las encargadas del desarrollo del denominado Proyecto Común, que ha incluido las actividades realizadas hoy, ha señalado que la iniciativa busca concienciar en torno a las personas con discapacidad y sus necesidades, así como de sensibilizar hacia una plena inclusión.

Desde el Mercado Grande, con un recorrido al que ha puesto ritmo la agrupación Bandué y que ha llevado a los participantes por el casco histórico, ha partido la marcha 'Toca que nos vean', en la que han participado las personas congregadas esta tarde de las diferentes entidades, señala el Consistorio a través de un comunicado.

A su término, se ha leído un manifiesto, tras lo que se ha podido ver una performance realizada por el grupo de teatro de Pilar Rodríguez, para finalizar con música. La campaña se ha completado con acciones comunes en las redes sociales de las diferentes entidades que integran el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, con las que, durante estos días, se ha buscado llamar a la concienciación de la sociedad.