Asociaciones de La Victoria y Santa María ganan el Concurso de Decoración Navideña en Calles Comerciales de Valladolid

VALLADOLID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de comerciantes de La Victoria y calle Santa María han ganado el IV Concurso de Decoración Navideña en Calles Comerciales de Valladolid, organizado el Ayuntamiento en colaboración con la Mesa del Comercio de la que forma parte Fecosva.

Las calles comerciales de Valladolid lucen así "más bonitas y festivas que nunca" con esta nueva decoración navideña que mantendrán hasta el próximo martes día 6 de enero y que en el caso de las vencedoras se lleva un premio dotado de 6.000 euros para cada calle.

La gerente de Fecosva, Milagros Aguado; la coordinadora del Área de Comercio de la Cámara de Valladolid, Arancha Ferrero, y el concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, han recorrido las zonas comerciales y disfrutado de la decoración navideña que han preparado los comerciantes con motivo del concurso.

La Zona Comercial Santa María ha realizado una decoración de Navidad que gira en torno al símbolo de la piña, emblema directo de la región de Tierra de Pinares, cuyos pinos piñoneros forman parte de la identidad cultural y natural de la provincia.

Para ello, cada comercio contará con una decoración superior de pino natural, adornado con piñas naturales y doradas, acompañado de luces cálidas que aportan un toque "acogedor y festivo", según ha señalado Fecosva en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, para fomentar la participación ciudadana y animar el paseo por toda la zona comercial se va a llevar a cabo una actividad participativa titulada 'Encuentra la piña mágica', en la que cada día, una piña aparecerá en el escaparate de un comercio distinto, los visitantes dispondrán de una tarjeta donde podrán anotar la localización de la misma y, presentando su participación, entrarán en el sorteo de una cesta navideña compuesta por productos de los comercios de la calle.

Además, se podrá visitar el bosque mágico en Calle Santa María, 1, los días 22 y 23 de diciembre y 3 y 4 de enero de 18.00 a 20.30 horas.

Por otra parte, la zona comercial de La Victoria ha decidido aportar su espíritu navideño a la ciudad con la recreación del Tren Burra de La Victoria, que evoca "tradición y emoción" en relación con los viajes navideños.

Con una atmósfera" cálida y acogedora", La Victoria se transforma en un "pequeño viaje a través del tiempo, con decoraciones que remiten a la estación de tren de antaño, llena de magia y luces suaves".

Para ello, han transformado las calles Fuente el Sol, Dársena y San Lázaro en una estación de tren, mientras las calles lucen adornadas con maletas, farolillos, relojes, estandartes y taquillas de venta de entradas que crean un ambiente acogedor. Además, la iluminación cálida y los detalles dorados completan la decoración, ofreciendo un aire de nostalgia y magia.

La programación de la zona comercial de La Victoria incluye actividades para todas las edades, como un Mercado Navideño que tendrá lugar el domingo 28 de diciembre de 12.00 a 19.00 horas en la Plaza de la Solidaridad, donde se podrá disfrutar de actividades musico-lúdicas, globoflexia durante todo el día, chocolatada y concursos navideños.

Respecto a otras zonas comerciales, la de Manteria ofrece un entorno animado durante estas fiestas y albergará la Cabalgata de los Reyes Magos el 2 de enero a las 18.00 horas, mientras la zona comercial Distrito 1 Zona Centro apuesta por una campaña audiovisual que da protagonismo a sus comercios a través de vídeos difundidos en redes sociales y televisión.

Asimismo, la zona comercial Torrecilla presenta una decoración original basada en torres de regalos, una propuesta "cargada de simbolismo que representa la unión y el apoyo entre los comercios de la zona".

Por último, la zona de Santa Clara ha transformado la calle en un homenaje "a la luz navideña más auténtica, la que reúne y acompaña". Así, se puede recorrer una calle repleta de farolillos, velas, guirnaldas y una iluminación cálida que transforma cada comercio en un "espacio acogedor".

También contará con la visita de Papá Noel el 21 de diciembre y del Rey Mago Melchor los días 2 y 3 de enero de 11.30 a 14.00 horas.