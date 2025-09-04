Astoria llegará a Vallsur con la presencia de las marcas internacionales más exclusivas

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vallsur contará desde octubre con un nuevo establecimiento en su objetivo de sumar y reforzar su variada y amplia oferta comercial de moda, ocio y restauración.

Se trata de Astoria, la reconocida tienda multimarca de moda perteneciente al Grupo Patrimi que contará con un espacio de 148 metros cuadrados para dar cabida a las marcas internacionales más prestigiosas y exclusivas. En esta nueva tienda, los clientes podrán encontrar colecciones de Levi's, Lacoste, EA7 Emporio Armani, Tommy Jeans, Calvin Klein, Silbon, Antony Morato y Morgan, entre otros, en un entorno diseñado para ofrecer una experiencia de compra innovadora y diferencial, detalla el centro comercial a través de un comunicado.

Con una "clara apuesta por la innovación y la imagen", Astoria ha cuidado "cada detalle" del nuevo punto de venta, combinando un "diseño moderno con una disposición que facilita la comodidad y el descubrimiento de las últimas tendencias en una clara apuesta por la innovación y la imagen". Además, como valor añadido, la tienda ofrecerá importantes descuentos durante los 365 días del año, acercando la moda premium a un público "más amplio y exigente en constante búsqueda de calidad y estilo".

La llegada de este nuevo establecimiento se suma a la apertura de Casa del Libro el pasado mes de julio y a la zapatería RKS, que abrirá en Vallsur tras el verano. Unas nuevas incorporaciones con las que el centro comercial vallisoletano quiere ofrecer a sus visitantes "múltiples opciones para adaptarse a sus gustos, preferencias y necesidades".

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, gestionado por CBRE REAL ESTATE, se ha convertido en un "referente" en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 metros cuadrado, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una "gran oferta" de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo a la normativa ISO 14001:2004, finaliza el comunicado.