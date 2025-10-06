Asvafer abrirá su tradicional exposición ferroviaria durante el puente del Pilar tras el éxito en fiestas

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vallisoletana de Amigos del Ferrocarril (Asvafer) ampliará al puente del Pilar su tradicional exposición ferroviaria tras el éxito obtenido en las fechas habituales de la muestra, coincidiendo con la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid.

La exposición permanecerá abierta del 11 al 13 de octubre de 11.30 a 14.00 horars en la antigua estación de La Esperanza sita en la calle Estación de Ariza, 1.

La muestra cuenta con entretenimientos para todas las edades, desde el abuelo al nieto, por lo que es una actividad muy interesante para pasar una mañana en familia, han informado a Europa Press fuentes de la Asociación.

Sus contenidos son muy variados y, entre ellos, hay muchas maquetas ferroviarias de diferentes escalas, donde se reproducen edificios ferroviarios de Valladolid, algunos ya desaparecidos, un pequeño tren donde niños y mayores pueden subirse, un museo ferroviario con todo tipo de objetos o un simulador de conducción de una locomotora, entre otras cosas.

Para visitar la exposición se solicitará un donativo de 3,50 euros y, con el billete de los niños que midan menos de 1,30 metros, se incluye un viaje en el tren de modelismo tripulado. El coste del resto de viajes, tanto para niños como para adultos, será de 1 euro.

También se solicitará un donativo adicional de 2 euros para conducir en el simulador de conducción de locomotora, aunque con la entrada de la exposición se incluye la visita al mismo para ver cómo conducen los más atrevidos.

La finalidad de estos donativos es mantener y mejorar la exposición que organiza esta asociación vallisoletana en ediciones sucesivas.