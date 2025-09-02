Asvafer volverá a mostrar sus trenes antiguos restaurados, maquetas y su museo con motivo de las fiestas de Valladolid

Cartel de la exposición ferroviaria de Asvafer con motivo de las fiestas de Valladolid. - ASVAFER

VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vallisoletana de Amigos del Ferrocarril (Asvafer) volverá a mostrar sus trenes y vehículos antiguos restaurados, maquetas, su museo y un pequeño tren tripulado en la ya tradicional exposición ferroviaria que organiza con motivo de las fiestas de Valladolid, que estará abierta del 6 al 14 de septiembre.

Esta exposición, que ya cumple 33 años, se inaugurará el sábado 6 de septiembre a las 12.00 horas en la antigua Estación de la Esperanza en un acto al que tienen prevista su asistencia diversas autoridades, entre ellas el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, y el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona.

La muestra permitirá a los visitantes ver múltiples maquetas de diversas escalas, algunas de las cuales representan entornos ferroviarios de Valladolid, tanto actuales, como la estación de Valladolid-Campo Grande, y otros ya desaparecidos, como las estaciones del célebre Tren Burra, han informado a Europa Press fuentes de la Asociación.

También los asistentes, tanto niños como mayores, podrán montar en un pequeño y dar unas vueltas por un circuito de modelismo tripulado o utilizar un simulador de conducción de una locomotora eléctrica de la serie 252 de Renfe, con lo que se convertirán en "maquinistas virtuales" durante unos minutos.

Además, este año la Asociación ha apuntado que ha conseguido mayor realismo en la simulación con mejores efectos de sonido, trenes que se cruzan y saludan al pasar, etcétera.

Otros atractivos de la exposición son una furgoneta del correo, con matrícula VA-839, totalmente restaurada que se empleaba para comunicar la Estación de Ferrocarril de Medina del Campo con el centro urbano y el Balneario Palacio de Salinas, que dista unos 5 kilómetros de la población. También servía para transportar el correo y se empleó para estos propósitos entre los años 20 y 50 del siglo XX.

Otros vehículos restaurados que se pueden ver en la muestra son las carretillas eléctricas de paquetería Fenwick, usadas para transportar paquetería y sacas de correos por los andenes de la Estación de Valladolid Campo Grande en los años 80 y que más tarde se transfirieron a los talleres de Renfe, tras lo que hace algunos años fueron cedidas a Asvafer.

OBJETOS HISTÓRICOS

Por otro lado, se podrá visitar el Museo ferroviario, que alberga gran cantidad de objetos históricos relacionados con el ferrocarril, ha añadido la Asociación, que ha añadido que también habrá una locomotora "arcade" donde se podrán subir los niños más pequeños y múltiples fotografías de contenido ferroviario.

"Todos estos elementos hacen de la XXXIII Exposición Ferroviaria una actividad para pasar una buena tarde en familia, ya que tiene atractivos para todas las edades, desde el abuelo hasta el niño más pequeño", ha indicado la Asociación.

En esta edición, la exposición cuenta con mejoras en la accesibilidad --aunque en "muy pocos" sitios es limitada debido al edificio histórico que alberga parte de la misma-- y además este año se facilitará el acceso a los animales de compañía, aunque para seguridad de todos deben estar atados y, en el caso de que sean potencialmente peligrosos, también portar bozal.

La entrada a la exposición con vehículos deberá efectuarse por la calle Lecce o desde el polígono Argales por la Calle de la Azucarera, aunque también es posible el acceso a través de la pasarela peatonal que sustituye al antiguo paso a nivel de la Esperanza.

La exposición estará abierta al público del 6 al 14 de septiembre entre las 17.30 y las 21.00 horas y para su visita se solicitará un donativo de 3,50 euros, que en el caso de los niños que midan menos de 1,30 metros incluye un viaje en el tren de modelismo tripulado. Para los que quieran conducir en el simulador de conducción de locomotora se requerirá un donativo adicional de 2 euros, sin embargo, con la entrada de la exposición se incluye la visita al mismo para ver cómo conducen los más atrevidos.

"La única finalidad de todos estos donativos es mantener y mejorar la exposición en ediciones sucesivas", ha recalcado la Asociación de Amigos del Ferrocarril, que organiza todos los años esta exposición, que tiene entre otros fines dar a conocer el patrimonio ferroviario, la mayor parte restaurado por sus propios socios.