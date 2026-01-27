ATA CyL cifra en 548 millones el coste de las trabas burocráticas a autónomos que emplean 200 horas al año a trámites

VALLADOLID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León, ATA Castilla y León, ha denunciado la "insoportable carga burocrática que soportan los 182.761 autónomos castellanoleoneses" que destinan una media de "200 horas al año exclusivamente a realizar trámites con las diferentes administraciones y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social" y un coste de 548 millones.

Esta dedicación no solo supone "una pérdida de tiempo productivo, sino que tiene un impacto económico directo", lamenta la asociación a través de un comunicado. "Si se tiene en cuenta un coste medio de 15 euros por hora, estas 200 horas anuales representan un coste de 3.000 euros anuales por autónomo", han añadido.

En términos globales, la burocracia y el cumplimiento normativo le cuestan al colectivo en Castilla y León "más de 548 millones al año y más de 36.552.000 horas dedicadas por los autónomos a gestionar trámites burocráticos".

En una actividad donde la jornada media es de 47 horas semanales, el autónomo dedica cuatro horas de su negocio o de su descanso para cumplir con la administración. El 92 por ciento de los autónomos señala en el Barómetro de ATA de cierre de 2025 que las trabas burocráticas han subido en el último año, lo que no solo supone un coste añadido, sino que merma drásticamente su capacidad de conciliación.

De hecho, la reducción de la burocracia, pasando de cuatro declaraciones fiscales a dos o incluso a una anual, como principal ejemplo, es una de las tres medidas urgentes que han marcado los autónomos como prioritaria en el último Barómetro de ATA, recoge el documento.

Esta situación se agrava, señalan los autónomos, para los autónomos que tienen trabajadores a su cargo. Para ellos, señala el comunicado, el aumento de la carga administrativa es "exponencial, ya que a sus trámites personales como autónomo deben sumar todas las obligaciones laborales y normativas propias de los empleadores, que son cada vez más complejas y exigentes".

"Es inasumible que un autónomo castellano leonés tenga que dedicar prácticamente un mes de su trabajo al año solo para gestionar trámites con las distintas administraciones. Estamos hablando de 200 horas anuales que tienen un coste aproximadamente de 3.000 euros por negocio. 200 horas que no destinamos a producir, sino a gestionar trámites", ha señalado la presidenta de ATA CyL, Leticia Mingueza.

Por todo ello, ATA Castilla y León ha advertido de que la burocracia se ha convertido en "un impuesto invisible" que resta "competitividad y quita vida personal". "No podemos pedirle a un autónomo que trabaja de media 47 horas semanales, que además dedique cuatro horas de ellas a realizar trámites. Trámites que deberían estar simplificados", ha continuado.

"Desde ATA Castilla y León instamos a las administraciones públicas a que tomen medidas urgentes en esta materia y a los partidos políticos que pasen de las palabras a los hechos. Reducir las cargas administrativas, reducir las declaraciones fiscales y eliminar trabas no es un capricho es una necesidad vital para los casi 183.000 autónomos de nuestra región para que podamos seguir levantando la persiana cada día", ha concluido Leticia Mingueza.