ATA reclama apoyo fiscal y un mayor impulso al relevo generacional y la consolidación de negocios en CyL

VALLADOLID 4 Nov. (ERUOPA PRESS) -

Castilla y León ha cerrado el mes de octubre con 177 trabajadores autónomos más adscritos a la Seguridad Social (+0,1 por ciento), situando la cifra total de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en 182.886 personas.

Según ha informado la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press, a pesar del repunte mensual, la comunidad ha perdido 220 cotizantes autónomos (-0,1 por ciento) en la comparativa de los últimos doce meses, por lo que reclama a las administraciones medidas de apoyo fiscal efectivo, rebaja de cargas administrativas y sociales, y un mayor impulso al relevo generacional y a la consolidación de negocios.

Esta evolución contrasta con la tendencia registrada en el conjunto del país, donde el trabajo por cuenta propia ha crecido un 2,3 por ciento interanual.

Por provincias, la suma de afiliados en octubre no se ha producido de manera uniforme, ya que León (-41 cotizantes) y Zamora (-1 cotizante) han cerrado el mes en cifras negativas. En el lado opuesto, Valladolid ha liderado el crecimiento autonómico tras sumar 130 autónomos (+0,4%), seguida de Segovia (+32), Burgos (+20), Salamanca (+20), Palencia (+11), Ávila (+4) y Soria (+1).

En el análisis sectorial del último mes, los sectores tradicionales han continuado destruyendo tejido productivo en la región, encabezados por la hostelería (-256 autónomos), el comercio (-96) y la agricultura (-63).

Por contra, los mayores incrementos se han registrado en la educación (+302 afiliados) coincidiendo con el inicio del curso académico, la construcción (+128) y las actividades profesionales, científicas y técnicas (+52).

Asimismo, los datos por género muestran que el avance mensual regional se ha debido al empuje de las mujeres, al sumar 165 trabajadoras por cuenta propia, mientras que el colectivo masculino ha sumado 12 cotizantes.

Ante este escenario, la presidenta de ATA Castilla y León, Leticia Mingueza, ha reclamado a las administraciones medidas de apoyo fiscal efectivo, rebaja de cargas administrativas y sociales, y un mayor impulso al relevo generacional y a la consolidación de negocios.