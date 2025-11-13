Un ataque de lobo deja siete carneros muertos en una explotación ganadera de Muñoz (Salamanca).

SALAMANCA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asaja Salamanca ha denunciado un nuevo ataque de lobo registrado en la localidad de Muñoz que ha dejado siete carneros muertos en menos de 48 horas.

La afectada, María Dolores Fernández, ganadera de la zona, ha asegurado que "la situación es desesperante" y que se siente "completamente desprotegida ante estos ataques".

Según ha confirmado la propia ganadera, el lobo nunca había atacado en la localidad y ayer mató a cinco animales y hoy ha vuelto a atacar, acabando con otros dos. Los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente se desplazaron hasta la explotación para realizar la inspección y han asegurado al 99% que se trata de un ataque de lobo.

"No podemos dormir tranquilos. El lobo entra, mata, y a la mañana siguiente solo quedan los cuerpos tirados en el suelo", lamenta María Dolores. "Llevamos toda la vida trabajando en el campo y cuidando a nuestros animales, pero ahora vivimos con miedo y con la sensación de abandono. Esto no es vida, cada ataque es una ruina", añade visiblemente afectada.

Asaja Salamanca, a través de un comunicado recogido por Europa Press, muestra la máxima preocupación por el incremento de ataques registrados en los últimos meses en la provincia y exige a las administraciones competentes que adopten medidas urgentes para garantizar la seguridad del ganado y la viabilidad de las explotaciones.

Asimismo, la organización reclama que la Junta de Castilla y León ponga en marcha actuaciones eficaces para frenar estos ataques, que dejan indefensos a los ganaderos y ponen en riesgo la continuidad de sus explotaciones. Además, insiste en la necesidad de revisar la protección actual del lobo y permitir una gestión racional de la especie, compatible con la ganadería extensiva tradicional, actividad esencial para la economía y la vida del medio rural salmantino.