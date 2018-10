Los ataques de lobos le cuestan más de 30 animales a un ganadero abulense

Actualizado 24/10/2018 17:24:37 CET

ÁVILA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Alianza UPA-COAG de Ávila ha señalado el "drama" que está viviendo un ganadero de la provincia de Ávila debido a los "sucesivos ataques de lobos" que sufre su explotación en el término municipal de Sotalbo.

Son más de 30 animales vacunos los que han sido víctimas de los lobos en los últimos meses, y sobre los que en muchos casos no ha quedado rastro alguno, debido a la voracidad de los cánidos en primer lugar y posteriormente a la acción de los buitres, según ha informado en un comunicado remitido a Europa Press.

Esta circunstancia es "doblemente gravosa" para el ganadero afectado, que se ve impotente no solo por haber perdido animales de altísima calidad genética, incluso sementales por valor de 3.000 euros, "sino por negársele indemnización alguna debido a que los agentes medioambientales no certifican muchos de los ataques de lobos al no quedar prueba física material del incidente".

Según la Alianza UPA-COAG, el ganadero calcula que ha perdido "entre el 35 y 40 por ciento de los animales de su explotación", por lo que se encuentra en una "situación límite" dado que "a día de hoy le resulta prácticamente inviable mantener su explotación, con cargas económicas importantes como el arrendamiento de una finca que debe asumir sin el valor de unos terneros que están siendo devorados por los lobos y posteriormente por los buitres".